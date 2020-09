Zdroj: DeníkPokud se někdy dostanete na Tchaj-wan, nesmíte vynechat Národní palácové muzeum. Jsou tu jedny z největších pokladů čínského umění, mnohé staré tisíce let. Základem kolekce, která má téměř 700 tisíc uměleckých předmětů, jsou sbírky čínských císařů, které se armádě generála Čankajška podařilo uchránit před komunisty a evakuovat na Tchaj-wan.

Nádherné umělecké předměty dokazují vyspělost čínské civilizace už před několika tisíci lety a jsou ukázkou vývoje Číny od neolitu po počátek 20. století. Fantastická, a z hlediska Číňanů nedozírné ceny, je především sbírka keramiky.

Vrcholem je pak nefritový květ čínského zelí s kobylkami a pak drahokam připomínající kousek propečeného českého bůčku. V jedlém provedení podávají obě věci v místní slavné restauraci a především bůček je skutečně i umělecké kuchařské dílo.

Oskarový režisér

Vedle navazování na tradiční čínskou kulturu má Tchaj-wan i svoji moderní uměleckou historii. Ta je už mnohem víc propojena s evropským či americkým uměním. Tchaj-wan je v tomto podobně „západní“ jako třeba Japonsko nebo Jižní Korea, možná díky napojení na USA, kde na univerzitách studuje ještě více Tchajwanců.

Vedle zdejší velmi překládané čínsky psané moderní literatury má Tchwaj-wan i výborné filmaře, kteří se proslavili i v Hollywoodu.

Neslavnějším z nich je Ang Lee, který získal hned dva Oskary za filmy Zkrocená hora a Pí a jeho život. Velmi slavný je i jeho film s Emmou Thompsonovou Rozum a cit, který získal Zlatého medvěda na festivalu v Berlíně.

Celý týden čtěte články o Tchaj-wanu a na závěr zkuste vyplnit výherní kvíz. Vyjde v pondělí 7. září.

Deník spolu se zpravodajským serverem Deník.cz vám prostřednictvím našeho zpravodaje Luboše Palaty budou od soboty přinášet celý týden pravidelné exkluzivní zpravodajství a reportážní postřehy z historicky významné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Buďte u toho a vyhrajte s Deníkem!



VÝHERNÍ SERIÁL O TCHAJ-WANU



Od soboty 29. srpna poběží celý týden jak v tištěném Deníku, tak zde na našem webu seriál představující tento krásný asijský ostrov v Tichém oceánu. Na konci seriálu, v sobotu 5. září, bude zveřejněn test o Tchaj-wanu. Zapojte se do něj i vy! Pravidelně nás celý týden čtěte a zvýšíte šanci na výhru. Deset z vás se může těšit na zajímavé ceny pocházející přímo z Tchaj-wanu.



MIMOŘÁDNÁ CESTA



Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Vystrčila je historická z hlediska Česka, Tchaj-wanu, ale i světové diplomacie. Jde o nejvýznamnější evropskou návštěvu Tchaj-wanu za posledních padesát let. A na jaká témata se můžete v Deníku těšit? Podívejte se do našeho přehledu.