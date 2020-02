Hlavním důvodem pro sepsání otevřeného dopisu byl podle ní fakt, že vedení školy neobjasnilo, jak ke jménům škola dospěla, a není jasné ani to, zda bude seznam revidován či rozšířen na základě transparentní diskuse.

„Jsou to lidé, kteří jsou absolventy našeho gymnázia a ve svém oboru něčeho významného dosáhli. To, že v klubu zatím není žádná žena, je spíše shoda náhod, určitě se tam brzy objeví. Seznam je samozřejmě stále otevřen dalším osobnostem,“ řekl Vladislav Slavíček s tím, že vedení gymnázia uvítá jakýkoliv návrh úspěšného absolventa/absolventky a nemusí to být jen mediálně známá osoba.

Znění otevřeného dopisu

Vážený pane řediteli, 13. února zveřejnilo Gymnázium Jiřího Ortena na svém facebookovém profilu fotografii portrétů členů Kklubu osobností GJO, umístěných ve vestibulu školy. Vybráni byli ředitel skupiny E.ON Czech Martin Záklasník, poslanec Vít Rakušan, výsadkář Ivo Zelinka, podnikatel Marek Dospiva, heraldik Jiří Louda, bývalý poslanec Milan Cabrnoch, herec Michal Novotný, místopředseda představenstva SK Slavia Praha Tomáš Syrovátka a bývalý poslanec a ministr Milan Urban.

Aktuální způsob volby osobností považujeme za poněkud nešťastný. Klub je definován jako společenství osobností, které ve svém oboru dosáhly "vynikajících výsledků" (viz. ZDE). Jak však škola k volbě těchto osobností dospěla, není zřejmé a jasně čitelné nejsou ani hodnoty, které chce škola tímto výběrem komunikovat.

Na některých zvolených, například plukovníku Loudovi, který navrhl současný státní znak, je zřejmě shoda, ale platí to pro všechny? Proč mezi nimi nejsou žádné ženy? Proč tvoří většinu klubu podnikatelé a politici? Jak se změří, že někdo více vyniká ve svém oboru, je-li například známý herec, než někdo, kdo je například vynikající učitel? Co dnes znamená být úspěšný? A jak definovat takzvanou osobnost? Kritéria i způsob volby jsou zkrátka nejasné.

V reakci na naši diskusi pod zmíněným facebookovým příspěvkem jste veřejnost vyzval k posílání návrhů konkrétních jmen e-mailem. Děkujeme Vám za vstřícnost a navrhujeme posunout tento krok k ještě větší transparentnosti. A to revizí seznamu osob zahrnutých do Klubu absolventů GJO a jasnějším nastavením kritérií, podle kterých jsou jeho členové voleni. Rolí školy podle RVP je mj. vychovávat studenty k odpovědnému občanství. Kdyby byly nominace osobností a jejich volba pojaty jako veřejné, dostali by studenti možnost vyzkoušet si demokratické rozhodování v praxi.

Věříme, že samotná skutečnost, že tuto diskusi vedeme, ukazuje na kvality naší školy a na její schopnost podpořit rozvoj kriticky smýšlejících osobností.

S pozdravem,

absolventi Gymnázia Jiřího Ortena Lucie Römer, Kateřina Lánská, Radka Stará, Lenka Fantová, Nikola Kroulíková, Jitka Francová, Eva Altová, Tereza Vrátilová, Lucie Francová, Stanislava Musilová, Tomáš Svoboda, Lenka Najjar, Lucie Zadražilová, Tomáš Morawski, Andrea Macháčková, Pavel Bartoš, Marie Chovanová, Barbora Lustigová, Jitka Pomikálková, Jiří Franc a přátelé gymnázia Lucie Kmentová, Olga Ciesslarová.