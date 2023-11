Jak si zpestřit letošní adventní dny na Kutnohorsku? Máme pro vás pár tipů. Pozveme vás třeba na Vánoce ve Vlašském dvoře, adventní rozsvěcení oken do Čáslavi či letošní novinku, vánoční stezku zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou.

Z rozsvícení kutnohorského vánočního stromu. | Video: Deník/Michal Bílek

Vánoce se blíží a chystají se na ně i města na Kutnohorsku. Vánoční stromy se na většině náměstích rozsvítí první adventní neděli, tedy 3. prosince, ovšem s výjimkou toho, který bude zdobit centrum okresního města. V Kutné Hoře se rozsvěcení stromu už tradičně pojí se svátkem svaté Barbory, který letos připadá na pondělí. A chybět nebudou trhy s vůní skořice a svařáku, výstavy s vánoční tematikou nebo tvořivé dílny.

Kutná Hora: Vánoce ve Vlašském dvoře, vousatí andělé v Sedlci

Kutná Hora se začne ladit do předvánoční atmosféry už 17. listopadu, kdy v muzeu knihtisku odstartuje Adventní dílnička. Až do 22. prosince si tu návštěvníci budou moci na třech historických strojích různými technologiemi vytisknout vánoční přání pro své blízké.

Adventní jarmark v Sedlci:

Následující víkend 25. listopadu se pak bude v Zámecké ulici v Sedlci konat adventní jarmark. „Jarmark již tradičně návštěvníkům nabídne dobroty všeho druhu, předvánoční náladu podpoří živá hudba, stánky s vánočními dekoracemi a dárečky, chvojí i jmelí a nebudou chybět vousatí andělé v Andělské poště,“ popsala akci vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů kutnohorského městského úřadu Kristýna Šimonová.

Vánoce na nádvoří Vlašského dvora:

Zdroj: Youtube

Tradiční Vánoce ve Vlašském dvoře začínají první adventní neděli, tedy 3. prosince a potrvají do 19. prosince. Nabídnou prodejní trh s vánočními ozdobami, kreativní dílničky, zajímavé prohlídky, koncerty a mnoho dalšího. O den později, na svátek svaté Barbory, se pak na Palackého náměstí rozsvítí vánoční strom.

Z loňského rozsvícení vánočního stromu v Kutné Hoře:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

„ Rozsvícení stromečku bude předcházet pestrý hudební program za účasti Orchestru Jaroslava Ježka. Do Kutné Hory se také při této příležitosti vrátí MINT market,“ uvedla dále Kristýna Šimonová. Celodenní program nejen pro rodiny s dětmi pak nabídne v sobotu 9. prosince Advent na Hrádku v Českém muzeu stříbra, kde návštěvníky čeká mimo jiného výstava betlémů. Připraveny jsou ale i další akce jako jsou tradiční Mikulášské nadílky, nebo Advent-design v GASKu.

Čáslav: 24 oken adventu i koncerty ZUŠ

V Čáslavi se jako už tradičně chystá od 1. do 24. prosince adventní rozsvěcení oken. Osm oken v každém ze tří podlaží budovy radnice bude odpočítávat prosincové dny až do toho Štědrého. Vánoční strom se na náměstí Jana Žižky z Trocnova rozzáří 3. prosince v 16 hodin. „Během akce vystoupí kapela Paragraf a zahraje vánoční koledy, připravený je adventní trh i živý betlém,“ upřesnila vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Jiřina Kožená. V budově radnice se během adventu uskuteční i několik koncertů. V úterý 5. prosince to bude koncert klientů Domova Laguna Psáry, 10., 17. a 23. prosince pak koncerty čáslavské ZUŠ J. L. Dusíka.

Z loňského rozsvícení vánočního stromu v Čáslavi:

Zdroj: Youtube

Třetí adventní neděli pak návštěvníkům nabídne štědrý program Advent na dotek, který pořádá Římskokatolická farnost ve spolupráci s odborem školství, kultury a památkové péče a Rodinným centrem Kopretina. „Od 13 hodin bude na Kostelním náměstí připraven malý vánoční trh plný tradic, zvyků, vůní a chutí. Nejmenší potěší vánoční dílnička v centru Kopretina a farář Dmytro Romanovský bude u betléma v kostele sv. Petra a Pavla vyprávět o narození Ježíška,“ doplnila Jiřina Kožená. Součástí programu bude i loutkové divadlo a benefiční koncert.

Zruč nad Sázavou: novinkou je vánoční stezka zámeckým parkem

První adventní neděle bude ve Zruči nad Sázavou ve znamení tradičního předvánočního jarmarku, který odstartuje hodinu po poledni ve Zručském dvoře. Nabídne vše od adventních věnců, přes koření až po oblíbené svařené víno. Hudební kulisu obstarají žáci a učitele místní ZUŠ. „Děti určitě potěší představení dua Gábina a Katka s názvem Zimní nadělení a také mimořádně v tento den bude možné navštívit i zámek a prohlédnout si komnaty posledních majitelů oděné do vánočního,“ uvedla vedoucí odboru kultury, školství a sportu a současně kastelánka zámku ve Zruči Martina Fialová.

Dodala, že novinkou letošního rozsvěcení vánočního stromu bude 3. prosince také první rozsvícení vánoční stezky zámeckým parkem, které město zrealizovalo z participativního rozpočtu. Slavnostní okamžik je naplánovaný na 17 hodinu. Advent ve Zruči nicméně pokračuje dalším bohatým programem. Hned v pondělí 4. prosince se koná perníčkování ve Spolkovém domě, 9. prosince zase bude zámecký park patřit adventnímu běhu. Rybova mše Vánoční rozezní hotel Zruč 17.prosince a o 4 dny později se tady uskuteční Vánoční vytrubování.

Zdroj: Deník/Jan ŠmokZveme vás také na třináctý ročník akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se 13. prosince 2023 v 18 hodin, abychom si společně v jednu chvíli opět zazpívali stejné koledy a prožili příjemný adventní čas. Přidejte se k nám, více informací a přihlašovací formulář najdete ZDE.

Zdroj: Redakce