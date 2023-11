Je to celé naše dětství, říkají o jezu na Vrchlici bratři Alois a Josef Salákovi

Do kutnohorského adventu se zapojují i příspěvkové organizace města. Průvodcovská služba si ve Vlašském dvoře přichystala po tři adventní neděle, od 3. do 17. prosince, celodenní trh s dílničkami i prohlídkami. Trhy budou otevřené od 10 do 18 hodin. Knihovna Kutná Hora si připravila na 2. prosince tradiční zahájení adventu mezi knížkami, Den pro dětskou knihu. Do programu zařadila loutkové představení, taneční vystoupení DDM Dominik, výtvarné dílny i Ježíškovu kancelář.

GASK už letos přivítal přes 60 tisíc návštěvníků. Příští rok oslaví jubileum

Ani letos nebude chybět oblíbený ADVENT DESIGN GASK aneb celodenní setkání s designéry, během kterého se 2. prosince od 10 hodin v komponovaném programu s živým hudebním doprovodem představí v Galerii Středočeského kraje v bývalé jezuitské koleji originální designéři, divadélko pro děti a návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentované prohlídky aktuálních výstav. A aby toho nebylo málo, v sobotu 9. prosince se můžete zajít podívat na Advent na Hrádku do Českého muzea stříbra.

Advent 2023: Trhy ve Vlašském dvoře, 24 oken v Čáslavi, vánoční stezka ve Zruči

Vánoční strom byl na tradiční místo na Palackého náměstí umístěn již začátkem listopadu, ale na rozsvícení si budeme muset počkat do 4. prosince. Čekání na rozsvícení stromečku, které se odehraje v 17:30, zkrátí na náměstí hudební výstupy ZUŠ Kutná Hora, dětí z MŠ Benešova, Jana Venase a Orchestru Jaroslava Ježka. V červnu se premiérově v Kutné Hoře s úspěchem představil moderní trh MINT Market, proto se město dohodlo s organizátorem na spolupráci a MINT Market oživí okolí stromečku před rozsvícením a potrvá do cca 19 hodin.

Zdroj: Redakce