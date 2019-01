Kutná Hora /FOTO/ - Místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková zůstává dál ve funkci. Svůj post obhájila v úterý odpoledne v tajném hlasování zastupitelů. I když Moravčíková bude nadále působit ve vedení města, při hlasování se ukázala se i nejednotnost vládnoucí koalice.

Návrh na odvolání místostarostky vznesla skupina deseti opozičních zastupitelů. Důvodů uvedli hned několik. Jednak to byl souběh dvou zaměstnání Zuzany Moravčíkové, která je nejen kutnohorskou místostarostkou, ale i náměstkyní hejtmana pro veřejné zakázky a investice a podle zastupitelů není možné, aby oba posty plnohodnotně zvládala. „Paní místostarostka nemá dost času, energie a elánu, aby pracovala dostatečně pro Kutnou Horu," prohlásil zastupitel a bývalý starosta Ivo Šanc. Uvedl, že Moravčíková bere dva plnohodnotné platy za svou práci, ale každá z funkcí přitom vyžaduje plné nasazení, což podle opozice není splnit.

Moravčíková toto tvrzení opakovaně odmítala již před zasedáním zastupitelstva a svůj nesouhlas dala najevo i těsně před hlasováním. Důvody zmiňované opozicí označila za zástupné. „Máte nyní možnost rozložit koalici a snažíte se o to," řekla na adresu opozičních politiků.

Opozice Moravčíkové vyčetla i další věci. Připomněla například fakt, že místostarostka z pozice náměstkyně hejtmana podpořila krajskou dotaci pro stavbu sportovní haly v Hořovicích a nepokusila se o tento krok v případě Kutné Hoře. Další kritika se na její hlavu Moravčíkové snesla za její postup při jednáních o odkoupení kulturního domu Lorec. „Místostarostka oficiálně e-mailem oznámila zastupitelům, že se o odkupu už se nedá jednat, že majoritní vlastník (pozn. red. Alois Holík, společnost Silnice Čáslav) chce Lorec prodat jiné právnické osobě. Ukázalo se, že to není pravda. Že s hlavním akcionářem nikdo de facto nejednal," řekl Šanc. „Usoudili jsme z toho, že místostarosta se pokusila manipulovat míněním zastupitelstva," zdůraznil vzápětí.

I toto tvrzení Moravčíková odmítla s tím, že v době odeslání mailu takovou informaci měla. „S panem Holíkem jsem mluvila a on mi do telefonu řekl, že s městem jednat nebude, protože se rozhodl Lorec prodat někomu jinému," poznamenala. Dál se hájila tím, že má důkaz, že řediteli společnosti Silnice Čáslav psala SMS, aby se ozval a následně napsala zastupitelům e-mail, aby se mohli na tuto situaci připravit. „Ten e-mail nám pomohl k tomu, abychom se k tomu vyjádřili. Jsem přesvědčená, že jsem chybu neudělala. A v žádném případě jsem nelhala, jak se snažíte podsouvat," dodala Moravčíková.

Starosta Martin Starý svou koaliční kolegyni bránil. „Byl jsem u toho telefonátu, kdy pan Holík řekl, že už nebude jednat. Ten mail byl zaslán s mým vědomím," oznámil. Následně také namítl, že zástupci opozice Moravčíkové vyčítají věci, které sami dělali, když byli ve vedení města. Například Karel Koubský mladší podle Starého jako místostarosta podporoval ředitele Tylova divadla Pavla Žura, který zároveň řídil divadlo v Jablonci. „Souhlasím s paní místostarostkou. Vaše důvody jsou zástupné. Chcete rozložit koalici a pokusíte se o to za každou cenu," dodal Starý.

Zastupitelka Dana Vepřková ale zdůraznila, že opoziční zastupitele vedly k odvolání i další důvody. Za příklad uvedla přístup místostarostky k tvorbě strategie vzdělávání. „Všichni konstatovali, že ze strany města nemáme při strategii vzdělávání kontrolu. Až když jsme vyvolali kritiku, tak po více než roce paní místostarostka přišla na školskou komisi," připomněla Vepřková.

Tento argument už zůstal ze strany vedení města bez reakce a přistoupilo se k hlasování. Starosta Starý v jednu chvíli navrhl, aby se hlasovalo veřejně, k tomu se ale nepřistoupilo. V následné tajné volbě místostarostka svůj post uhájila. Proti jejímu odvolání se vyslovilo 13 zastupitelů, pro odvolání bylo 12 hlasů a 1 hlas byl neplatný.

I když Zuzana Moravčíková zůstává i po hlasování ve funkci, získala o dva hlasy více, než byl počet navrhovatelů. Podle Starého se k opozici zřejmě připojil někdo z koalice, kritických hlasů bylo podle něj poslední dobou víc. Také některým lidem v koalici podle starosty vadilo, že Moravčíková kumuluje funkce. Další problémy ale neočekává. „Já si myslím, že jsme si to v koalici teď dost vyříkali a že bude klid," podotkl Starý po hlasování.

Zuzana Moravčíková čelila kritice opozičních zastupitelů už v minulosti. Na konci loňského června přišla opozice s návrhem, aby místostarostka vykonávala post na kutnohorské radnici jako neuvolněná. Měla by tak pouze jedno plné zaměstnání na kraji a pobírala by tak za své působení na kutnohorské radnici pouze odměnu. Zastupitelé tehdy sice hlasovali dvakrát, ale změnu postu m

