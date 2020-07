Vlastislav Málek, starosta Čáslavi



Zdroj: DENÍK/Marie MichaleováZavedená opatření jsou rozhodnutím hygieny a nám je nepřísluším komentovat. Je možné, že po včerejším jednání ve Sněmovně o tom, jak situaci zvládli či spíše nezvládli na Karvinsku, jsou u nás zavedená preventivní opatření do jisté míry radikální, aby následně nečelili podobné kritice jako na severu Moravy.

My se samozřejmě vydanými doporučeními budeme řídit a čím dříve nákaza z regionu zmizí, tím lépe. Je to v současné chvíli také o psychice lidí. Už jsme se nadechovali a radovali z rozvolnění přísných opatření, nyní se některá vrací, navíc v létě, a to samozřejmě nepůsobí na lidi nijak pozitivně.

Pokud mám informace, v nejbližších dnech se tato opatření nedotknou nijak výrazně kulturních akcí v našem městě. Většinu jsme jich přeložili až na podzim a je otázkou, jestli se i v těch podzimních termínech budou moci uskutečnit.

Martin Hujer, starosta Zruče nad Sázavou



Zdroj: Ludmila VlkováPrvní reakcí na nově přijatá opatření bude zřejmě to, že se k nám začnou bát jezdit turisté. To je pochopitelně velmi nepříjemné. Bohužel už několik měsíců nedostáváme od hygieniků informace, kolik je případně nakažených přímo v našem městě, takže čísla z našeho města neznám.



Překvapilo mě, že nošení roušek bude povinné i v zaměstnání, což třeba pracovníci ve fabrikách těžce ponesou. Nejsem si jist, jestli v tomto ohledu byla tak přísná opatření na Karvinsku.

Vladislav Filip, radní Uhlířských Janovic



Situace je pro nás čerstvá. Je to chvíle, kdy jsme ta opatření posílali na řadu mailových adres a nechali vyhlásit městským rozhlasem. Nedokážu posoudit, jestli jsou ta přijatá opatření adekvátní, ale vydala to hygienická stanice. Tím je to pro nás dané a budeme to dodržovat.



Největší komplikací se v tuto chvíli jeví to, zda budeme moci uspořádat 8. srpna Slavnosti města. To je pro nás největší událost, a to ještě rozhodně budeme muset řešit.

Soňa Křenková, starostka Kácova



My jsme se před chvílí s těmi opatřeními seznámili, já to okamžitě vyvěsím na úřední desku a obvolám provozovatele restauračních zařízení, aby opět zavedli příslušná opatření. Samozřejmě z toho žádnou radost nemáme.



Co se týče chystaných akcí, tak především se nám jedná o Kácovskou pouť, která se bude konat 22. a 23. srpna. Uvidíme, jestli se bude moci konat bez omezení, já jsem však v tomto ohledu optimistka.

Ondřej Havlovic – starosta Zbraslavic

Moc by mě mrzelo, kdybychom přišli o naši největší akci, kterou chystáme na 29. srpna. Bude to jakási náhrada za zrušené Čarodějnice, v tomto datu to bude pochopitelně jako rozloučení s létem a prázdninami. Přijedou domluvení účinkující, mám na to sehnané peníze od sponzorů, to by mě opravdu mrzelo.

Jinak já jsem ještě nedostal oficiální informaci mailem, takže zatím přesně nevím, jak ta opatření budou fungovat třeba v restauracích. O víkendu by u nás měly být otevřené dvě, stejně tak dva obchody. Až budu vědět více, tak je obvolám.

Další věc, o níž zatím nevím, jak postupovat, jsou svatby. Zítra (v sobotu) máme u nás hned čtyři a já nevím, jestli v tomto případě budou také platit nějaká zpřísněná pravidla. Musím počkat až na ten oficiální mail, počítám, že si ho přečtu až ráno.