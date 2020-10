Zdroj: archiv Silvie DoušovéSilvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu), místostarostka Kutné Hory

- hnutí STAN je vítězem voleb ve Středočeském kraji i na Kutnohorsku, v krajském zastupitelstvu získalo 18 mandátů

„Jedním slovem hurá! Mám samozřejmě z vítězství hnutí STAN obrovskou radost. Ještě více mě ale těší, že STAN zvítězilo i v Kutné Hoře, to je pro mě jakýsi lakmusový papírek, a dopadlo to nad moje očekávání. Jsem velmi ráda, že se do zastupitelstva nedostalo SPD. Co se týče nové hlavy kraje, Petra Pecková by byla skvělou volbou. Rozdíl v přístupu k věcem a lidem je oproti současné paní hejtmance markantní.“

Zdroj: DENÍK/Diana KovandováJosef Viktora (ANO), starosta Kutné Hory

- hnutí ANO skončilo na Kutnohorsku na druhém místě, v krajském zastupitelstvu získalo 15 mandátů

„Mrzí mě, že ANO neuspělo. Na druhou stranu jsem STAN k vítězství popřál, měli skvěle sestavenou kandidátku a dobře promyšlenou kampaň, my jsme neměli tak masivní kampaň, byla spíše komornější. S budoucí novou hejtmankou se známe osobně z komise pro rozvoj obcí, vztahy máme dobré.

Zdroj: DENÍK/Hana KratochvílováJosef Treml (ODS), zastupitel města Kutná Hora

- ODS skončila na Kutnohorsku na třetím místě, v krajském zastupitelstvu získala 16 mandátů

„S výsledky voleb jsem spokojen. Děkujeme voličům za důvěru, je to potvrzení toho, že úsilí, které vkládáme do naší práce, má smysl. Hodnotově jsem podobný výsledek čekal, ale a druhou stranu jsem předpokládal, že zvítězí hnutí ANO. Takže jsem byl příjemně překvapen."

Zdroj: Anna ŠnajdrováVít Šnajdr (Piráti), místostarosta Kutné Hory

- Česká pirátská strana skončila na Kutnohorsku na čtvrtém místě, v krajském zastupitelstvu získala 12 mandátů

„Dvanáct křesel v krajském zastupitelstvu považuji za obrovský úspěch, to jsme ani nečekali a podpory voličů si nemírně vážíme. Co se týče postu nového hejtmana, za mě by to měla být kandidátka hnutí STAN, tedy Petra Pecková."