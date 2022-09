Mělo by se tak stát v rámci rekonstrukce kostela sv. Jakuba, v průběhu které bude staticky zabezpečena zadní zeď za hlavním oltářem směrem k Vlašskému dvoru. V souvislosti se zabezpečením zdi budou přijdou na řadu také velké výkopové práce, přičemž si Národní památkový ústav vyžádal, aby byl proveden archeologický výzkum.

Nepřehlédněte: Přes most v Malíně neprojedete, začíná demolice

Hlavním důvodem je fakt, že se archeologický výzkum neuskutečnil ve chvíli, kde se ve stejném místě dělala zádlažba. Vedení města nyní v tomto ohledu vyšlo vstříc Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora a rada města schválila pronájem části pozemku. „Proto, aby to farnost mohla zahrnout do uznatelných nákladů, pronajme si část pozemku mezi kostelem sv. Jakuba a Vlašským dvorem na deset let za symbolickou cenu,“ uvedl starosta města Martin Starý.

Nepřehlédněte: Strážníků je málo, města shání posily

Díky tomu tady však po určitou dobu bude omezena doprava. Nebude se tak moci projíždět ve směru na Kozí plácek. Ačkoliv se to podle předpisů nesmí už teď, jedná se o hojně využívanou zkratku všech Kutnohoráků. Omezení však potrvají jen po dobu archeologického výzkumu, nikoliv po celou dobu trvání pronájmu. „Mají to maximálně na osm měsíců, třeba archeologové nic nenajdou a výzkum skončí dřív,“ doplnil starosta. Kdy však archeologové začnou pracovat, není vůbec jasné. „Vše bude záviset na příslušné dotaci, kterou nemáme prozatím schválenou,“ uvedla Soňa Telecká z technické správy památek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Podívejte se: Ve Zbraslavicích se hrála Liga mariášové unie