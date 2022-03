Podle něj se zhruba 40 lidí snaží zařadit do pracovního procesu v kutnohorském Foxconnu. „Právě odtud také pochází pět lidí, kteří nyní fungují jako tlumočníci do ukrajinštiny. Nyní nemusí chodit do zaměstnání. Tlumočník hodně usnadní práci v asistenčním centru, byl jich nedostatek, ale teď už by to mělo být zajištěné,“ dodal kutnohorský starosta.