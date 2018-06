Autobusy jezdí do centra pět dní, mají problémy

Kutná Hora – Autobusy do centra Kutné Hory zajíždějí pátý den a už se potýkají s problémy.

„Provoz do centra byl zahájen v pondělí 11. června. Autobus, který má dopravce k dispozici, splňuje podmínky, ale nepatří k těm nejmenším. Manipulace v užších uličkách je proto složitější,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Úzké uličky však nejsou jediným problémem. Řidička autobusu, která novou linku obsluhuje, upozornila na nedodržování předpisů řidičů. Ti parkují nejen na vyšrafovaných zastávkách, ale i na dalších místech se zákazem, například podél chodníků označených žlutou čárou. „Je to jedna z příčin zpoždění spojů nové autobusové linky,“ doplnil Josef Viktora.

Už druhý autobus, který v pondělí ráno vyjel, totiž nabral více jak šestiminutové zpoždění.

V současné době je vyhodnocován provoz nové linky. „Každý den vyhodnocujeme i počty cestujících,“ podotkl starosta s tím, že do příštího zasedání městské rady, které se uskuteční ve středu 27. června, by měly být známy změny, kterými linka číslo 6 projde. „Určitě přistoupíme k nějakým změnám, ať už co se týká časového posunu nebo počtu zastávek,“ řekl kutnohorský starosta s tím, že zastávky, které nebudou mezi cestujícími vyhledávané, by se mohly zrušit, jiné naopak přibýt.

Příjemné změny by se mohli dočkat senioři. „Na základě dopisu jedné občanky dám návrh, aby bylo seniorům od určitého věku jízdné buď úplně prominuté, nebo alespoň snížené,“ řekl Viktora.