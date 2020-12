Zatímco do názvů některých zastávek jen přibyly kromě názvů ulic i názvy jednotlivých městských částí, některé zastávky dostaly jméno úplně nové. Kupříkladu zastávka Kutná Hora, Sběrná se tak nově jmenuje Kutná Hora, Šipší, Sběrná a zastávka Kutná Hora, Opletalova se přejmenovala na Kutná Hora, Šipší, Opletalova.

Největší změnou je ale úplné přejmenování dvou zastávek ve městě: Kutná Hora, Nemocnice a Kutná Hora, U potravin. Při cestě do kutnohorské nemocnice budou lidé nově vystupovat na zastávce Fučíkova, místo zastávky U potravin budou používat zastávku Masarykova. Tedy celými názvy Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova a Kutná Hora, Hlouška, Masarykova.

„Hlavními důvody pro změny názvů zastávek v Kutné Hoře bylo, abychom se co nejvíce přiblížili metodice pojmenovávání zastávek. Podle ní by měl název obsahovat město, čtvrť a jméno ulice, které by mělo být zvoleno tak, aby se cestující mohli snadno orientovat,“ vysvětlil místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Podle něj takové názvy, jako jsou Avia či ČKD, zejména mladší generaci nic neřeknou. „Dalším důvodem je příprava na chystanou integraci dopravy, ke které by mělo dojít v roce 2021,“ doplnil Šnajdr a připomněl, že autobusová doprava bude v příštím roce integrovaná v rámci celého Středočeského kraje a spolu s ní budou změněny dalších názvy zastávek, které jsou dnes obsluhovány příměstskými linkami.

Omezení v době vánočních svátků

Už nyní se počítá s tím, že bude provoz linek městské hromadné dopravy během vánočních svátků omezen. „Pokaždé jde o nějaký kompromis mezi našimi požadavky a požadavky dopravce,“ řekl Šnajdr.

Ve dnech 23. a 31. prosince tak nepojedou linky 13, 14 a 16. Na lince 15 pojedou pouze dva spoje, a to před 9. hodinou dopoledne a 14. hodinou odpoledne. Na lince 12 bude vynechán první ranní spoj a dva spoje mezi 12. a 14. hodinou, a to obousměrně. Ve sváteční dny bude obsluhu zajišťovat víkendová linka 91, kdy první spoj bude vyjíždět v 8 hodin, poslední spoj pak pojede před 17.30 od polikliniky a pět minut po 18. hodině z hlavního nádraží.

Kompletní jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách města.