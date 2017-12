Autobusy v centru Kutné Hory? Možná již velmi brzy

Kutná Hora – Autobusy projíždějící centrem Kutné Hory jsou už jen krůček ke skutečnosti.

Arriva Východní Čechy, která bude spoje zajišťovat, už na nákup elektrobusů totiž získala dotaci a městští zastupitelé zároveň s dopravní společností uzavřeli smlouvu na pět let. „Po uzavření smlouvy nyní dopravce přijme dotaci na elektrobusy, které budou zajíždět do centra města,“ potvrdil starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Podle radního Radima Fedoroviče, který má celý projekt na starosti, je maximální výše dotace 46 milionů. „Arriva by z ní měla zajistit 5 midibusů do centra,“ řekl.

O tom, že nejde jen o vzdušné zámky, svědčí fakt, že v centru jsou už v podstatě připraveny nové autobusové zastávky. „Jsou budovány autobusové zastávky Česká, Kamenný dům, Palackého náměstí, Husova (oba směry) a Sokolská. Zastávka v ulici Česká je již téměř hotova, zatím však ulice není po rekonstrukci zkolaudována,“ přiblížil Fedorovič. Právě na dokončení rekonstrukce povrchu České ulice nyní podle všech ukazatelů stojí termín, kdy by autobusy do centra mohly začít jezdit. Dalším faktorem je také to, kdy dopravce předloží konečnou nabídku. „Dopravní komise doporučila radě města dle návrhu, který jsem vypracoval, a jež připomínkoval zástupce ředitele pro dopravu IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace), zřídit dvě nové linky do centra města (linka 8 a 9). Obě linky budou zajíždět do města ve střídavém intervalu asi 30 minut,“ doplnil Fedorovič ke konkrétním linkám.

Mezi Kutnohořany ale jednota, co se týče autobusů v centru, nepanuje. Ti, co zde bydlí a podnikají, nápadu vesměs tleskají, ostatní si ale takříkajíc klepou na čelo. Svědčí o tom i živé diskuse na sociálních sítích. „To snad nemyslí vážně,“ lamentuje jeden z diskutující. „Cože? MHD v centru? Tam se přece autobus nikde jen tak nevytočí, nehledě na to, že to bude nevzhledné. Co je špatného na zastávce na Nové silnici,“ říká druhý podepsaný jako Jan Travnik.

Naproti tomu třeba místní podnikatelé to vidí jinak. Nápad se jim líbí a slibují si od něj především oživení skomírajícího centra. „Je to v pořádku,“ řekl podnikatel Martin Černý.

I někteří starousedlíci jsou přesvědčení, že autobusy centrum města oživí. „Je to skvělý nápad, tleskám,“ myslí si Gabriela Rychlá žijící v centru města. „Projekt centrum může oživit a podpořit obchodníky. Tak než budete soudit, tak si laskavě počkejte na výsledek!,“ míní další „domorodec“ žijící v centru Kutné Hory.

Ať tak či tak, autobusy by do centra měly začít zajíždět co nevidět. Někteří se sice obávají i toho, že by se centrum mohlo znovu propadnout, jako před několika málo lety i morového sloupu v Šultysově ulici, to ale Radim Fedorovič rezolutně odmítá. „Zádlažba vydrží až 20 tun. Propady způsobila podzemní voda, nikoli zátěž vozovky,“ uvedl. Zajíždění malých autobusů do historických center měst je podle něj i začínajícím trendem. „Zastávka MHD na Staroměstském náměstí je i v Praze. Myslím, že si jí skoro nikdo nevšimne. V Kolíně nebo v historickém Táboře jsou také na náměstí zastávky. Je to trend mnoha historických měst,“ doplnil Fedrovič.