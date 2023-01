Skládka by se měla zvětšit o necelých 12 hektarů plochy. Současně by navýší svoji kapacitu o 2 miliony kubíků odpadu. V tuto chvíli je k záměru zpracovaná dokumentace EIA a zúčastněným stranám běží lhůta, během které mají vyjádřit svoje stanovisko.

Čáslavští si stěžují na opakované závady na osvětlení. Nesvítí celé úseky ulic

Starosta města Jaromír Strnad předpokládá, že požadavek firmy AVE nejspíš vzbudí mezi obyvateli nevoli, protože skládka je v Čáslavi kontroverzní téma už od doby svého vzniku. Největší obavu mají místní z nárůstu dopravy. Bojí se, že pokud skládka umožní zpracování většího množství odpadu, zvýší se počet nákladních aut, které budou do areálu jezdit.

Obchvat ke skládce jako nutnost

„Já bych vás chtěla prosit, i když to bude třeba těžký boj, nedovolte to bez vybudování obchvatu,“ zaznělo od obyvatelky města na první letošní Starostovně v Hotelu Grand. Stejný požadavek zní také z odboru výstavby regionálního rozvoje města.

Toto stanovisko je i součástí dokumentace EIA. V něm se stručně řečeno uvádí, že podmínkou k vyhovění požadavků na rozšíření skládky bude kolaudace přeložky II/339 – minimálně v úseku od ulice Pražská k silnici II/337 vedoucí do obce Močovice.

Potvrzuje to i čáslavský starosta. „Mělo by být prioritou města, aby se vybudoval obchvat, jehož součástí bude právě silnice vedoucí ke skládce. Tento obchvat by se napojil na stávající obchvat Čáslavi,“ upřesnil.

Větší kapacita neznamená více aut, tvrdí AVE

Zatím to vypadá, že s přeložkou silnice počítá i sama AVE. V dokumentaci, kterou si nechala k plánovanému rozšíření vypracovat, dokonce plánuje její výstavbu zahájit už v letošním roce.

Nicméně podle mluvčí společnosti AVE Pavli Iváckové žádný nárůst dopravy v Čáslavi nehrozí.

„AVE zvyšuje životnost skládky a ve chvíli, kdy navyšujeme životnost, musíme skládku rozšířit a navýšit její objem. Neznamená to ale, že by se zvýšil počet odpadu nebo množství aut, které ho vozí," vysvětlila mluvčí.

V rámci rozšíření skládky se dále počítá s vybudováním překládací stanice k odpadu, recyklační linky stavebních a demoličních odpadů a také s novým zařízením pro přípravu energetického využití odpadů.