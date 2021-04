„O víkendu jsme jeli v pilotním programu, kdy jsme měli rozdělené čtyři lidi na pět minut. To znamená na podání jedné dávky jednomu pacientovi vychází minuta a čtvrt,“ řekl Geřábek.

Očkovací centrum je podle něj, co se týče denní kapacity oočkovaných klientů, velmi flexibilní. „Můžeme přidávat očkovací týmy, dnes tady sedí jedna lékařka, o víkendu byly dvě lékařky, na chvilku jsem si tam sedl i já. Čili prostor rozšiřovat počet týmů a tím v těch pětiminutových slotech přidávat počet klientů,“ vysvětlil Geřábek.

Očkovací centrum bude otevřené denně od 8 do 20 hodin. Vše bude ale podle Geřábka záležet nejen na dostupnosti vakcín, ale také personálu.

„Tak, jak se nemocnice vrací k běžnému provozu, je to s personálem pro očkovací centrum o něco horší. Uvažujeme proto o modelu, kdy bychom jeli ve více týmech, ale jen odpoledne. Kupříkladu praktici mají dopoledne povětšinou svoji praxi, odpoledne by ale v centru sloužit mohli. Je to variabilní,“ uzavřel Geřábek.

Jak to funguje?

V očkovacím centru je vše rozdělené do pěti stanovišť. Po příchodu si klient nejprve musí vydezinfikovat ruce a vyplnit krátký dotazník s anamnézou v případě, že jej už nevyplňoval předem. Pak už následuje první stanoviště a kontrola administrativním pracovníkem, jestli je klient ve správný čas na správném místě.

Druhé stanoviště vyřizuje další administrativní úkony, jako je například kontrola v nemocničním informačním sytému. Lze tady zadat i emailovou adresu, klidně na příbuzné, na kterou pak přijde certifikát o vakcinaci po druhé dávce očkování.

Na stanovišti číslo tři už čeká lékař, se kterým klient prokonzultuje anamnézu a svůj stav, a pokud je vše v pořádku, odchází na čtvrté stanoviště, kde se za plentou už se přímo očkuje. Po očkování pak lidé musí zůstat 15 minut v čekárně, kde si mohou číst nebo sledovat televizi. Pokud tedy nejsou rizikoví pacienti, ti musejí vyčkat ještě o 15 minut déle. V čekárně jsou klienti pod dohledem zdravotních sester, k dispozici je i lékař.

Nechoďte zbytečně v předstihu

Pokud mají lidé vyplněný dotazník předem, stačí, když přijdou zhruba tři minutky před plánovaným časem očkování. „Dříve to opravdu nemá smysl. Pokud lidé chodí zbytečně v předstihu, mohou se tvořit fronty. Pokud bude každý dodržovat své časy, zvládneme to mnohem plynuleji,“ zdůraznila koordinátorka očkovacího centra Nemocnice Kutná Hora Alice Horáková. Lidé si sebou bez problémů mohou vzít jednu osobu jako doprovod, která může být přítomna po celou dobu očkovacího procesu.

V očkovacím centru v Kutné Hoře se nyní očkuje vakcínami Pfizer a Moderna. O tom, jaké vakcíny do kutnohorského očkovacího centra dorazí, rozhoduje kraj. Lidé si tak tak typ vakcíny na místě vybrat nemohou. Stanoviště pro Pfizer a Modernu jsou barevně oddělena tak, aby ani při větší koncentraci klientů v místě nedošlo k záměně vakcín.

Ze stejného důvodu jsou lidem při registraci nalepeny na ruku, do které chtějí být naočkovaní, barevné samolepky. Pfizer má červenou barvu, Moderna modrou. „V den, kdy jsou k dispozici najednou tyto dva druhy vakcín, tak samolepky klientům na ruce lepíme. Dnes očkujeme první dávkou Pfizeru a doočkováváme druhou dávku Moderny,“ vysvětlila Alice Horáková.

Pondělního otevření kutnohorského očkovacího centra se účastnil i krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. „Jsem nadšený, je to tady perfektně připravené. Dokonce přemýšlím, jestli se na očkování nezaregistruji sem do Kutné Hory,“ řekl Pavlík. Ten osobně poděkoval veškerému personálu, který v pondělí 19. dubna v očkovacím centru pracoval.