S rekonstrukcí by se mohlo začít v druhé polovině příštího roku, záležet ale bude na penězích. Součástí analýzy budou podle starosty Lukáše Seiferta i statické zkoušky, které ukážou jestli je konstrukce bazénu poškozená, případně jak moc.

Z prohlídky plaveckého stadionu v Kutné Hoře. Na snímku starosta města Lukáš Seifert.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Právě otázka statiky je pro plánovanou opravu areálu zásadní co se týče náročnosti a tudíž i celkových nákladů. Pod dlažbou kolem bazénu a v prostorech sprch je totiž špatná hydroizolace, která nezadržuje vodu, ta prosakuje do sklepa a narušuje konstrukci. Ze stropu sklepa pak už na řadě míst odpadávají kusy betonu. Starosta už dříve uvedl, že přesně kvůli těmto místům je třeba statické zkoušky udělat.

Celkově by pak měla analýza a její závěry pomoci při zadávání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. "Potřebujeme zhodnotit stav budovy abychom maximálně snížili rizika víceprací při samotné rekonstrukci," řekl starosta s tím, že analýza včetně odběru vzorků a testování v laboratoři přijde na půl milionu korun a ČVÚT ji dodá do osmi týdnů od podepsání spolupráce. Samotná rekonstrukce by pak v ideálním případě mohla začít v druhé polovině příštího roku. Vše ale bude záležet i na tom, jak úspěšné bude město v žádostech o dotace. Náklady se totiž předběžně odhadují až na sto milionů korun, ne-li víc.

Také venkovní plovárnu čekají ještě před zahájením letní sezóny nezbytné opravy. Radní se dohodli, že na ně uvolní 450 tisíc korun z rozpočtu. Podle starosty Seiferta bude nutné koupaliště zajistit jak z hlediska fungování, tak zejména kvůli bezpečnosti. Opravy se dočkají například poškozené obklady, vstupní schody, zábradlí a mostek bazénu, stejně tak střecha a okna budovy záchranářů. Měnit se budou i ventily čerpadel.