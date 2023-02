Špatná izolace a prosakující voda

Nejprve míříme do sklepních prostor, kde se nachází veškerá technologie, která je nutná k obsluze bazénu. Unikátní je pohled zespoda na pětadvacetimetrovou vanu, která je zavěšená na nosné konstrukci a vlastně visí ve vzduchu.

„Máme tu šikovné strojníky, kteří to tu hlídají. Technologie nejsou nejmladší, ale jsou udržované a modernizované,“ předeslala vedoucí plovárny a současně trenérka plavání Jana Hubalová.

Právě tady se ale ukazuje i nejzásadnější problém celé budovy. Na stropě jsou mokré mapy a na několika místech odpadávají kusy betonu. Může za to špatná hydroizolace pod dlažbou kolem bazénu a v prostorech sprch, která není schopná zadržet vodu. Ta prosakuje do sklepa a narušuje konstrukci.

„Kvůli těmto místům musíme udělat statické posouzení. Doufám, že to nebude mít vliv na nosnost konstrukce,“ poznamenal starosta.

Podle něj je třeba zjistit, jestli bude nutné likvidovat původní betony a dělat nové, což je ta horší varianta, nebo jestli se to jen odkope a položí se nová izolace. „Určitě to ale není tak, že by byl bazén ohrožený staticky,“ zdůraznil starosta.

Bazénu chybí relaxační zóny

Skleněnými dveřmi o patro výš přicházíme k samotnému bazénu. Tady jsou kamenem úrazu hlavně obrovská okna, která špatně izolují a teplo jimi uniká pryč. Podle starosty je budova v tuto chvíli doslova „energetický průšvih“.

Bazén je čistý a perfektně udržovaný, jenže tu chybí wellness i odpočinkové zóny, občerstvení nebo restaurace, které by tu návštěvníky udržely. Druhý bazén pro nejmenší děti zase postrádá atraktivní vodní prvky, které by zabavily neplavce. To všechno by se mělo změnit. Starosta ale zároveň upozornil, že radnice chce zachovat sportovní ráz bazénu. „Nebudujeme tu žádný aquapark,“ říká.

Město se prý chce inspirovat bazénem v Kralupech nad Vltavou, který má revitalizaci za sebou a tomu v Kutné Hoře se hodně podobá. Takový stadion by pak byl atraktivní nejen pro plavecké oddíly, ale i pro sportovce, kteří přijíždějí na různá utkání do sousední Klimešky nebo na zimní stadion, a nyní nemají kde relaxovat.