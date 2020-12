Nejprve se totiž do celkové plochy, která se následně rozdělí úměrou jeden člověk na patnáct metrů čtverečních, započítávaly i prostory šaten a sprch, později byly z těchto počtů vyřazeny.

Podle podle současných vládních nařízení smí být najednou v plaveckém bazénu TJ Sparta Kutná Hora 45 lidí. V pátek 4. prosince tam probíhaly poslední přípravy tak, aby se bazén mohl veřejnosti v sobotu 5. prosince otevřít. Rozhodovalo se ale na poslední chvíli.

„Ve čtvrtek jsme neotevřeli, protože jsme čekali, zda vzorky vyhoví hygienickým normám. Dělají se rozbory vody a vzhledem k tomu, že dva měsíce voda stála, tak je nemusely splňovat. Analýzy byly hotové až v pátek. Chtěli jsme otevřít co nejdříve, pokud by se to v sobotu nepovedlo, tak v pondělí,“ prozradil místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr.

Nakonec ale kutnohorský bazén všechny požadavky krajské hygienické stanice na kvalitu splnil. „Otevíráme v sobotu 5. prosince v 10.30 hodin. Všechny potřebné informace, stejně jako případné změny, najdou lidé na našich webových stránkách,“ mohla oznámit ekonomka TJ Sparta Kutná Hora Jana Melšová.

Otevřená bude také sauna, ve které může být maximálně 10 lidí. Lidé v ní budou ale moci strávit nejvýše 2,5 hodiny, v bazénu hodinu a půl.

„Otevření sauny se plánuje opět dle platných předpisů, přičemž sauna nesmí mít pod 75 stupňů. Nebudou povoleny saunové rituály a zavřeny budou parní kabiny,“ vysvětlil Šnajdr. Zároveň ale zdůraznil, že patnáct metrů čtverečních na jednoho člověka je hodně omezující.

„Město určitě má zájem na otevření bazénu, jedná se o službu občanům, ale je jasné, že za současných podmínek nebude provoz rentabilní, nedají se očekávat tržby jako za normálního provozu,“ dodal místostarosta.

Uzavřený bazén stojí měsíčně 200 tisíc korun. Do toho se promítají náklady na energie a technologie, otevřený bazén vychází na 342 tisíc korun. Jde o průměrované částky které závisí na ročním období a aktuálním počasí.

Čáslav zatím neotevře

Bazén v Městských lázních Čáslav zůstane prozatím uzavřený, stejně jako zdejší sauna. Důvod je jednoduchý: díky současným propočtům metrů čtverečních smí do zdejšího bazénu jen třicet lidí. Zahájit provoz se tak prozatím nevyplatí.

„Kvůli tomu, že se do celkových prostor už nezapočítávají šatny a chodby, se nám počet návštěvníků, které smíme najednou do bazénu vpustit, snížil,“ uvedla jednatelka společnosti Čáslavská servisní, která má na starosti sportoviště ve městě, Jana Hamplová.

Podle ní by se o otevření bazénu dalo uvažovat ve chvíli, kdyby se prostor vyhrazený pro jednoho člověka snížil ze současných patnácti metrů čtverečních na deset. „To už by vycházelo na čtyřicet pět lidí. Pak bychom mohli příští pátek otevřít. Stejně jako saunu. Byla by ale suchá, bez páry,“ doplnila jednatelka.

Podle ní je současné opatření vůči bazénům ne příliš podařené. „Otevřeno mít můžeme, za jakých podmínek už ale nikoho nezajímá. Díky tomu už nemáme nárok čerpat podporu na mzdy Covid 2 ani žádnou jinou,“ dodala Jana Hamplová.