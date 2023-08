/FOTO, VIDEO/ Páteční večer a následně i noc 11. srpna se v Kutné Hoře nesly ve znamení charitativního Běhu pro Světlušku, který ve městě stříbra pořádá spolek Club Deportivo v předvečer běžeckého závodu Dačického 12.

Běh pro světlušku, Kutná Hora 11. srpna 2023. | Video: Richard Karban

Start letošního ročníku byl, stejně jako předchozí roky, u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Před samotným během vystoupil Vinc s kapelou Red Light Street a do slavných časů rock and rollu přenesla účastníky akce skupina George & The Boogie Allstars. Pro děti byl připraven skákací hrad a různé sportovní disciplíny. Okolo půl desáté večer se část města ponořila do úplné tmy a odhadem dvě stovky běžců a běžkyň všech věkových kategorií se vydaly na necelé dva kilometry dlouhou trať, na kterou si svítily pouze čelovými svítilnami.

Zdroj: Richard KarbanNoční Běh pro Světlušku se běží v rámci dlouhodobého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Charitativní běhy s čelovkami v úplné tmě na podporu lidí s těžkým zrakovým handicapem odstartovaly v roce 2012 v pražské Stromovce a od té doby se rozšířily do dalších měst po celé České republice. V Kutné Hoře běh pořádá spolek Club Deportivo v předvečer běžeckého závodu Dačického 12.