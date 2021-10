Výtěžek akce podpoří výjezdy odborníků do rodin dětí se specifickými potřebami a přispěje na nákup pomůcek pro práci s těmito dětmi.

Startovní číslo žluté kačky si může každý zakoupit v e-shopu na www.poslikacku.cz. Cena jedné kačky je 50 korun. Mohou se zúčastnit i firmy nákupem velké kačky za 3000 korun.

„Kačky na start sami dopravíme a vy můžete sledovat, jak si vaše závodnice vede. Na majitele nejrychlejších kaček čeká v cíli odměna, proto nezapomeňte startovní číslo kačky,“ uvedla uvedla Marcela Mommersová z Oblastní charity Kutná Hora.

Závodí se o vouchery na vyhlídkové lety Aeroklubu Zbraslavice, projížďku na koních od Dítě a kůň v Miskovicích, vstup pro rodinu s dětmi do Herolandu, vouchery na bowling od MM Bowls Kutná Hora, vstupy do Mirakula, sladké vouchery z Muzea čokolády v Kutné Hoře, vstupy pro rodinu do Muzea lega v Kutné Hoře, do Ringellandu v Habrkovicích nebo do Zrcadlového bludiště v Kutné Hoře. Ve hře jsou i prohlídku ochozů chrámu svaté Barbory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora.

„Kdo by se nemohl zúčastnit, může si startovní číslo kačky i přesto zakoupit a v případě výhry mu ji zašleme poštou,“ poznamenala Mommersová.

Benefiční akce nabídne i doprovodný program. Vystoupí zpěvačka Magda Malá, pro děti budou připravené tvořivé dílničky, sportovní koutek nebo tobogán na kačky.

Středisko Na Sioně je jedním z deseti středisek Oblastní charity Kutná Hora. Jeho posláním je pomáhat tomu, aby každé dítě se specifickými potřebami naplno rozvinulo svůj potenciál a našlo cestu ke spokojenému životu a uplatnění. Sociální pracovnice provází děti se specifickými potřebami, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním nebo pohybovým nebo kombinovaným postižením, děti s ADHD nebo autismem od narození do 26 let.