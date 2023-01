V malebné vísce nedaleko Příbrami, kde žije jen 250 obyvatel, by progresivní školu s 200 žáky čekal asi málokdo. Respektující vztahy, moderní výuka i čerstvě zrekonstruovaná budova sem ale lákají i děti bydlící desítky kilometrů daleko, a tak neměli kutnohorští učitelé o podněty nouzi. Tentokrát se přidali pedagogové ze základních škol T. G. Masaryka, Církvice, Záboří nad Labem a Křesetice. Hned po vstupu do školy je zaujaly vtipné samolepky na zdech s motivy potápěčů či fakt, že většina dveří ve škole má prosklenou část, stejně jako stěny některých tříd. "Působí to super, jako by bylo pořád trochu otevřeno. Viděla jsem to i na školách v Estonsku," neskrývá nadšení Šárka Viktorová z ZŠ Církvice.

Kutnohorští učitelé navštívili inspirativní školu v Chrašticích.Zdroj: Lucie Römer

Skupiny se ujal ředitel chraštické školy Karel Derfl a ochotně vyprávěl třeba proč v jeho škole nezvoní. "Hodiny máme v každé třídě a děti respektují, že výuku začíná a končí učitel," vysvětluje Derfl. Popisoval, že tu výuka často probíhá v tandemu dvou učitelů nebo jak zdejší žáci jezdí na řadu exkurzí včetně Islandu díky programu Erasmus. "Také bychom ho rádi víc využívali," reaguje ředitelka "Masaryčky" Zdenka Mačinová.

Návštěvy v hodinách

Následovaly návštěvy v hodinách, po nichž se dalo ještě na leccos doptat. Učitelé se tak například dověděli, jak škola pracuje s rodiči, kteří Hejného metodu v matematice zrovna nechtějí. "Uklidňujeme je, že se s dětmi nebudou muset sami doučovat, prosíme je o důvěru a nabízíme jim, aby se přišli do hodin podívat," dodává Derfl. Škola také pořádá odpoledne, kdy děti učí rodiče, a rodiče přizvala i na semináře Hejného matematiky.

"Někdy se rodiče bojí, že kvůli té metodě děti nezvládnou přijímačky na střední," dodává Váňová. A řešení? Zkušební přijímačkové testy žákům prý zadává už v půlce osmé třídy. "Rodiče vidí, že je jejich děti v pohodě zvládnou už rok před tím, než na to jdou naostro," říká.

V přijímačkách uspěli všichni

První třída, která se zde takto učila, prý navíc vloni celá uspěla v přijímačkách na školy, které si zvolili. "Argumentujeme teď tedy už i praxí," říká Váňová. Návštěva se také dozví že v Chrašticích nedávají povinné domácí úkoly, jak škola hledala cestu k ideálnímu způsobu slovního hodnocení nebo proč zde nedávají poznámky. "Když se něco závažného děje, zavoláme společně se žákem rodičům – a on sám jim v přítomnosti učitele oznámí, co se stalo. Funguje to dobře," popisuje Karel Derfl s tím, že tuto praxi kdysi okoukal v Dánsku.

I kutnohorští učitelé z Chraštic odjížděli s novou energií a nápady. "Ve školství jsem 40 let a za tu dobu jsem se byla podívat na jiných školách jen v rámci regionu," oceňuje nabídku Eduzměny ředitelka Snížková. Ranního vstávání nelitují ani delegátky z Křesetic, které prý zaujala například velká sborovna. "Uvědomila jsem si, že jsem vlastně ráda za tu naši malou, rodinnou," říká křesetická ředitelna Soňa Pavlíková. Výuka jí prý přišla podobná jako jsou zvyklí u nich. "Uklidnilo mě to, že to asi neděláme úplně špatně," směje se.

Od září 2022 proběhly v režii Eduzměny dvě návštěvy mezi základními a mateřskými školami v rámci Kutnohorska a pět návštěv mimo region. "Jsou pro naše ředitele a učitele příležitostí, aby se společně inspirovali lidmi, prostředím a výukou jinde," shrnuje cíl programu Kamila Drtilová z Eduzměny s tím, že v tomto roce budou návštěvy pokračovat.

Lucie Römer

