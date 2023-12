Kapacita noclehárny pro muže od osmnácti let věku, provozované kutnohorskou charitou ve Středisku Atrium v Cihlářské ulici, je dvanáct lůžek. Nacházejí se v jedné místnosti s palandami. A noc co noc je jich osm až deset obsazeno. Nejen v zimě. „Mrazy situaci nemění, stejně plno bývá bez ohledu na roční období,“ vysvětlil Martin Jelínek, zástupce vedoucí Oblastní charity Kutná Hora. Většina klientů Střediska Atria je přitom podle něho ve středním a vyšším věku.

Pomáhá také nízkoprahové denní centrum

Často jsou přímo z Kutné Hory a okolí, řada bezdomovců ale pochází z jiných míst. Do města přišli zpravidla za prací, ale nakonec jim jejich plány nevyšly a skončili na ulici. V noclehárně, otevřené denně od devatenácté hodiny do sedmi ráno, nejde jen o to mít kde složit hlavu. Lze se tam umýt, vyprat si oblečení, dát si kávu nebo čaj, případně polévku. S ránem muži noclehárnu opouštějí, nemusejí ale strávit celý následující den venku. Další službou Oblastní charity Kutná Hora je totiž nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy, které sídlí také ve Středisku Atrium.

Tam jsou nejen v teplém a bezpečném prostředí, ale najdou tam i další pomoc. „Pomáháme jim se vším, co by mohlo přispět k řešení jejich nepříznivé životní situace. Jde například o jednání s různými úřady nebo institucemi, zajištění ošetření a další záležitosti,“ připomněl zástupce vedoucí kutnohorské charity. Také v denním centru se lze umýt, vyprat si oblečení nebo dokonce dostat čisté. „Jde o věci z druhé ruky, které dárci nosí tří do sběrných kontejnerů na použité oblečení nebo boty. Pak se věci třídí, čistí a rozdávají,“ dodal Jelínek s tím, že v nabídce bývá vše, od ponožek přes prádlo, kalhoty a bundy až po kulichy.

Chystá se i noclehárna pro ženy

V Kutné Hoře je v současné době mnohem více bezdomovců než ti, kteří využívají služeb noclehárny a nízkoprahového centra. „Mnozí sami nevyhledávají pomoc, nepřišli by za námi, kontakt a pomoc probíhá v jejich přirozeném prostředí,“ vysvětlil Martin Jelínek systém terénních programů, zaměřených nejen na lidi bez přístřeší, ale například i na ty, kteří vedou rizikový způsob života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách. V současné době připravuje kutnohorská charita druhou noclehárnu, určenou ženám.