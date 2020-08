Mezi ona vstřícná gesta patřilo ale také zrušení poplatku za průjezd a parkování v centru města. Ačkoliv chce město tento krok vyhodnotit až po tom, co možnost neplatit za parkování v centru města skončí, tedy na konci září, už teď je jasné, že nebude mít jen pozitivní ohlasy. Ne že by si někteří řidiči až doteď lámali hlavu s tím, kde a jak zaparkují, nyní se ale situace v centru blíží anarchii. Zejména pak o víkendech.

Auta stále stejných značek parkující nebezpečně v křižovatce Palackého náměstí a Kollárovy ulice, taxikáři stojící na zastávce autobusů městské hromadné dopravy (MHD) v době, kdy spoje ještě řádně jezdí, o žluté čáře ani nemluvě. Přitom právě ta zde byla v úseku od přechodu na Palackého náměstí směrem do Husovy ulice namalována údajně proto, aby byla zajištěna plynulost a bezpečnost provozu městské hromadné dopravy.

Zatímco auta zásobování a rezidenti tak nemají kde zaparkovat ani na patnáct minut, taxikářská flotila se o víkendu táhne od poloviny náměstí až k úrovni morového sloupu. „Já jsem s odpuštěním poplatku za parkování a průjezd centrem města původně vůbec nesouhlasil. Smyslem bylo přilákat do centra turisty. Je to ale zároveň možnost, jak situaci, kdy se za parkování ve městě neplatí, vyhodnotit a do budoucna ji nějak uchopit,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Podle něj to bez regulace dopravy v historickém jádru Kutné Hory možné nebude. „Otázkou je, jak ji nejlépe nastavit. Mnozí podnikatelé v centru jsou ale zastánci toho, aby lidé za krátkodobé parkování a průjezd žádný poplatek neplatili,“ dodal Šnajdr s tím, že současná deregulace bude platit do konce září.

To ale podle něj neznamená, že řidiči nemusí dodržovat pravidla parkování daná zákonem o pozemních komunikacích. Na jejich dodržování by měla dohlížet městská policie. "Parkování kontrolujeme denně, u taxikářů stejně jako u ostatních řidičů. Pochybení řešíme blokově," uvedl Václav Mareček, šéf Městské policie v Kutné Hoře.

Majitelé obchodů a restaurací, kteří jsou závislí na pravidelném zásobování a jejichž dodavatelé ale často nemají, kde zaparkovat, by se ale jedné změny v nejbližší době přece jen dočkat měli. V Husově ulici by měla nově vzniknout dvě stání pro zásobování. „V uvedeném prostoru Husovy ulice bude instalováno svislé i vodorovné dopravní značení. Termín realizace je odvislý od vydání rozhodnutí o stanovení místní úpravy dopravního značení odborem dopravy,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.