Když se řekne biologická olympiáda, troufám si říct, že spousta lidí si představí testy ve smyslu poznej pampelišku nebo popiš části brouka. Tak jak je to s ní doopravdy?

Biologická olympiáda je dost specifická v tom, že cílí na všeobecné znalosti. Člověk musí mít celkový přehled o všem, co biologie obnáší, tedy i kytičky a zvířátka, ale také třeba molekulární biologii. Výhodu tady mají ti, které biologie baví jako celek, což není úplně můj případ, protože já jsem celkem vyhraněný.

Martin Kubeš, 18 let, Vrdy - absolvent Gymnázia Čáslav. Koníčky: biologie, příroda, horská turistika, zimní sporty, programování webových stránek.Zdroj: Deník/Jana Adamová

Který obor biologie tedy uchvátil Vás konkrétně?

Právě molekulární biologie. To je obor hodně propojený s chemií a zabývá se molekulární podstatou dějů, které probíhají v organismu. Navíc je to obor, který jdu studovat na vysokou školu.

K tomu se ještě vrátíme, ale teď zpátky k olympiádě. Vy teď soutěžíte v kategorii A, což je nejvyšší soutěž pro třetí a čtvrté ročníky gymnázií. Co všechno musí student jako vy absolvovat, než si sáhne na letenku do Spojených arabských emirátů?

Soutěž má několik kol. První je školní kolo, ze kterého postupují vždy dva nejlepší, stejně jako z krajského kola. Následuje ústřední nebo-li celostátní kolo, což je vlastně týdenní soustředění a letos se konalo v Teplicích. Z něho 12 nejúspěšnějších postoupilo do výběrového kola. To trvalo také týden a konalo se v Praze. No a první čtyři nejlepší pak postupují na Mezinárodní biologickou olympiádu, která je tentokrát právě v Emirátech.

Z kterého místa jste postoupil Vy?

V celostátním kole v Teplicích jsem byl pátý, ale ve výběrovém kole jsem si polepšil a skončil druhý.

To jsou parádní výsledky, gratuluji. Můžete mi zjednodušeně popsat, v čem vlastně ty jednotlivé soutěže spočívají?

Školní, krajské a ústřední kolo studenty testuje z všeobecných znalostí, to znamená, že by měli mít široký biologický přehled. Dále jsou součástí praktické úlohy, jen pro příklad, letos jsme třeba pracovali s malými korýši, kteří žijí pod kameny a měli jsme sledovat, jak funguje jejich vylučovací metabolismus. Nebo pozorujete kořeny pokojové orchidei a zjišťujete, jak kořenový systém funguje. A to je potom potřeba správně interpretovat. Další částí je poznávačka, kdy prostě poznáváte organismy vyskytující se u nás od kytek, přes houby až po živočichy.

Kolik třeba rostlin musíte znát, abyste měl šanci na úspěch?

No řekněme, že člověk musí umět v základu asi 400 druhů kytek, takže to opravdu není o tom, že pozná pampelišku. A bohužel tady už nestačí ani ty procházky do přírody, protože tolik rostlin venku nenajdu. Takže mám připravené prezentace v počítači, které si nakoukávám.

Máte opravdu můj obdiv, já poznám pár kytek a to si ještě pletu. Musí to být dost náročné se na takovou soutěž připravit…

Jsou to desítky, možná i stovky hodin příprav a studia. Navíc olympiáda se každý rok týká určitého tématu a to se promítá do všech úloh. Letos jsou tématem „nepříznivé podmínky pro organismy na planetě“ a když říkám organismy, je tím myšleno vše od bakterií po člověka. Organizátoři vždy vydají takovou pomocnou brožuru, která má asi 170 stran přípravného textu a je na každém, zda ji přečte nebo ne. Každopádně ta by ho měla navést k tomu jakých mechanismů se bude olympiáda týkat a upozornit na širší souvislosti.

Vy jste musel kvůli jednomu z kol dokonce odložit maturitu je to tak?

Ano, měl jsem maturovat zrovna v tom týdnu, kdy se konalo výběrové soustředění, tak mi škola vyšla vstříc a posunuli mi ji o týden. Těch 14 dní před soustředěním jsem maturitu opravdu pustil z hlavy a tvrdě se připravoval na soutěž. Když jsem se vrátil, měl jsem 4 dny na to se učit.

Každopádně maturitu jste úspěšně složil a na podzim vás čeká vysoká škola…

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Molekulární biologie a biochemie. Je to můj vysněný obor, přemýšlej jsem o něm dlouho. Navíc vzhledem k tomu, že jsem se dostal do celostátního kola biologické olympiády jsem nemusel dělat přijímací zkoušky.

Takže z Vás jednou bude třeba vědec…

Molekulární biologii se říká slangově bílá biologie, protože to jsou ty bílé pláště v laboratořích. Moc rád bych dosáhl doktorského titulu a pracoval ve vědě a ve výzkumu. Nejvíc mě zajímá biomedicínský výzkum, hlavně imunoterapie, kdy využíváme imunitní systém v boji s nemocemi.

Mezinárodní biologická olympiáda (IBO) je celosvětově nejvyšší možné kolo biologické olympiády pro žáky gymnázií. Mohou se ho účastnit pouze nejlepší soutěžící, kteří úspěšně prošli celou kategorií A a dvěma následujícími soustředěními. Z každého státu na něj mohou postoupit maximálně 4 soutěžící. Československo patřilo spolu s Polskem a Maďarskem k zakládajícím zemím mezinárodní biologické olympiády. První ročník IBO se konal v Olomouci v roce 1990. Každý rok se IBO pořádá v jiné zemi kdekoliv ve světě. Prvního ročníku IBO se v roce 1990 účastnilo 6 států a 22 soutěžících. V letech 2014 a 2015 se IBO účastnilo 61 států a počet soutěžících se vyšplhal na téměř 240.