Bizarní plavidla vyplula na Podměstský rybník už pošesté

Čáslav /FOTO, VIDEO/ - „Čáslavská neckyáda 2018“ s podtitulem „Hasiči v akci“ se uskutečnila v sobotu odpoledne na čáslavském Podměstském rybníku. Úkolem nejbizarnějších plavidel, jaká si člověk vůbec umí představit, bylo přeplout rybník a uhasit hořící maketu kostela.

A komu se to povedlo? Samozřejmě „profesionálům“! Hořící kostel totiž uhasila posádka plavidla s nápisem hasiči. Během odpoledne bylo možné využít nabídky kapitánů některých plavidel a brázdit pod jejich velením vody Podměstského rybníku. Největší zájem byl o americký cadilac, v kterém se, kromě květinových dětí hippies, plavil sám zpěvák Elvis Aaron Presley a dokonce hvězdná herečka Marilyn Monroe!

Akci pořádalo Město Čáslav ve spolupráci s First English School. Čáslavská neckyáda byla již šestá v pořadí. „Duchovním otcem“ neckyád v Čáslavi je magist Jiří Žaloudek, strážník místní městské policie a také světoznámý strongman. „Napadlo mě, že by bylo fajn něco na Podměšťáku uspořádat. Nic se na něm neděje a je to škoda,“ poznamenal Jiří Žaloudek. „Nechal jsem se inspirovat neckyádou ve slovenském Trenčíně, kde jsem se zúčastnil siláckých závodů,“ upřesnil původ svého nápadu.



Sobotní akce přinesla pobavení, pohodu a příjemně prožité odpoledne. Potvrdilo se staré pravidlo neckyád, že není důležité vyhrát, ale zmáchat se a pobavit!