„Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis budoucích prvňáčků za osobní účasti v pátek 8. dubna 2022 od 14 do 18 hodin. Moc bychom si to přáli. K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, případně výpis z registru obyvatel, kterým rodiče prokážou bydliště v našem spádovém obvodu,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní školy Žižkov v Kutné Hoře Jana Nedvědová.

V pátek 8. dubna proběhne zápis do prvního ročníku také na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Podle ředitelky Andrey Melechové Ruthové se uskuteční odpoledne. Už teď si ale rodiče mohou rezervovat přesný čas zápisu prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na webu vzdělávacího zařízení.

Ve stejný den od 14 do 18 hodin se zápisy do prvních tříd uskuteční také na dalších kutnohorských základních školách, ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Jana Palacha. I tady už si rodiče prostřednictvím webů mohou vybrat přesný čas.

Čáslavské základní školy plánují zápisy za účasti dětí na 8. a 9. dubna. Zároveň mohou rodiče do 30. dubna podávat žádost o přijetí k povinné školní docházce ústně nebo písemně a to hned několika způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním podáním ve škole.

Od 4. dubna do 20. dubna bude mít Základní škola v Uhlířských Janovicích spuštěn online zápis do prvních tříd. Na pátek 22. dubna od 13 do 17 hodin je pak naplánována osobní schůzka učitelek s rodiči a jejich dětmi. Náhradní termín osobního setkání stanovila škola na 29. dubna od 13 do 16 hodin.