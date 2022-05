Bohuslav Kouba (1911 - 1942) byl velitelem paravýsadku Bioscop. Narodil se v Újezdu pod Kladnem a zemřel na kutnohorské pátrací stanici, když se předtím otrávil jedem. "Je potřeba zdůraznit, že to ale nebyl projev slabošství, nýbrž hrdinství. Kouba na to byl totiž vycvičen. Otrávil se ve chvíli, kdy byl zatčen a bylo jasné, že bude předán Gestapu. Aby nikoho ze svých spolupracovníků neohrozil, požil jed. Všichni parašutisté, kteří padli v Resslově ulici v Praze, udělali to samé," zdůraznil místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).