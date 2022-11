Nově má Čáslav dva místostarosty – přičemž neuvolněný, tedy nevykonávající funkci jako hlavní zaměstnání – Ervin Petrikovič (za ČSSD a Nezávislé) byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen s tím, že jeho hlavním úkolem je vést jednání ve prospěch lepší budoucnosti nemocnice . Tak to radní Josef Ruml (za ČSSD a Nezávislé) uvedl přímo na tomto jednání.

I starosta Jaromír Strnad (ČSSD) Deníku potvrdil, že tento úkol při zvládání krize v nemocnici má zdůrazňovat a současně usnadňovat právě post místostarosty; aby Petrikovič nebyl „jen“ řadovým radním. Na webu Čáslavi ho rada města představila jako lékaře, který má zkušenosti jak s prací v místní nemocnici, tak s vedením zdravotnického zařízení.

Změny rychlé a razantní

Hned první den ve funkci také čáslavští radní přijali zásadní rozhodnutí: odvolali dosavadní ředitelku nemocnice Ditu Mlynářovou. Na městském webu uvádějí: „K práci bývalé ředitelky měli výhrady i členové minulé koalice a podle textu, zveřejněného předchozím místostarostou Martinem Horským na facebooku, bylo její odvolání plánováno právě na dobu po volbách.“

Dočasným vedením pověřili radní lékaře Ctibora Provazníka. Ten má nemocnici vést do nástupu řádného ředitele, vzešlého z výběrového řízení. Jak v nemocnici, tak jinde ve městě neuniklo pozornosti, že jde o gynekologa působícího na několika pracovištích – a současně manžela jedné z radních města: taktéž lékařky Julie Provazníkové (za ČSSD a Nezávislé). Proč na něho padla volba, osvětlil Deníku starosta Strnad: „Chtěli jsme někoho místního, znalého poměrů.“

Noví radní Čáslavi úřadují zostra: Mlynářovou odvolali z vedení nemocnice

Provazník se svého úkolu „ujal prakticky okamžitě“, sděluje web města. S tím, že dosavadní zkušenost ukázala nutnost změny organizačního řádu, směřující k nastavení funkčních pravidel pro chod nemocnice. Vedení města k tomu uvádí: „Nemocnice, která se měsíc po měsíci propadá do stále větší finanční ztráty, si nemůže dovolit zaměstnávat absolutně nadbytečný počet úředníků, tedy nezdravotnického personálu, který byl v posledních letech výrazně navýšen. Zatímco lékaři a zdravotníci odcházeli, kanceláře se plnily dalšími a dalšími lidmi, o jejichž kompetencích neměli ostatní mnohdy ani tušení. Tento trend bylo nutné okamžitě zastavit – a tak se také stalo.“ Bývalý starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny) však nabízí jiný pohled: hovoří o počátku „čistek“.

Pověřený ředitel Provazník, který je také v Čáslavi zastupitelem za ČSSD a Nezávislé, ujišťuje, že o dalším vývoji situace budou pravidelně informováni zaměstnanci nemocnice i veřejnost. Společně s místostarostou Petrikovičem chtějí usilovat o stabilizaci chodu nemocnice a její návrat k běžnému životu. Akutní řešení vyžaduje nedostatek lékařů a sester. Že je jejich stavy třeba posílit a stabilizovat, se však snáz řekne než zařídí: zdravotnický personál totiž chybí všeobecně.

Vyjádření radních na webu města v té souvislosti naznačuje dvě cesty: jednak snahu o hledání nových tváří, jednak oslovení těch, kteří v minulosti odešli po sporech s tehdejším vedením nemocnice či města. Před časem se třeba odehrála velká nemocniční revoluce, kdy se více lékařů a sester postavilo proti v té době úřadujícímu řediteli Rudolfu Bublovi; své setrvání v nemocnici podmiňovali jeho odchodem. Nakonec je však neudržela ani jeho rezignace (s níž tehdy souvisely nezakrývané politické tlaky).

Jméno nového šéfa by čáslavská nemocnice mohla dostat pod stromeček

Zatím se však na lepší časy zřejmě moc neblýská; spíš naopak. Svůj odchod veřejně oznámil primář interny Stanislav Adamec. Navíc se netají obavami, že by za nynějšího vedení mohlo v Čáslavi dojít ke zrušení urgentního příjmu – což by podle něj znamenalo nejen zhoršení zdravotních služeb pro občany města, ale i finanční nesnáze, neboť by nemocnice přišla o peníze v rámci dotace REACT-EU na modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče. „Pokud opravdu dojde ke zrušení urgentního příjmu, jedná se o zcela nekompetentní rozhodnutí s obrovskými důsledky, i finančními,“ obává se Adamec.

Peníze? Teď nejsou problém!

Zmiňovaný bývalý místostarosta Horský (Čáslav pro všechny) slova nynějšího vedení města o zadlužení nemocnice odmítá. Trvá na tom, že nejen že nemá dluhy, ale ani úvěry: město ji podle jeho slov dosud zvládalo financovat z příjmů za výkony od zdravotních pojišťoven a ze svého rozpočtu (čemuž prý pomohlo i úspěšné vymáhaní poplatků od odpadové firmy). Aktuální vyjádření nynějších radních nicméně hodnotí situaci jinak. Na webu města se objevují stesky nad tím, že skutečný stav nemocnice se ukazuje jako mnohem vážnější, než se dosud nahlas připouštělo.

Horský ale trvá na svém. „Jen díky krokům minulého vedení města je přebytek města za předešlé roky předpokládán kolem 200 milionů korun – a s finanční podporou nemocnice jsme počítali,“ uvedl někdejší místostarosta. Provozní příspěvek na rok 2023 v odhadované výši 75 milionů (bez oprav a investic) by tak neviděl jako problém, kvůli němuž by město muselo například omezovat připravené investiční akce. Dlouhodobý pohled, což nezastírá, už je však méně optimistický: řešení se prý neobejde bez dohod s krajem a zdravotnímu pojišťovnami.

V souvislosti s budoucností nemocnice lze v Čáslavi zaslechnout skutečně leccos. Třeba i spekulace, že by ji město časem mohlo prodávat.