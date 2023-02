Restaurování vzácných děl se ujal ak. malíř Roman Ševčík s manželkou Patricií. Nebyla to jeho první spolupráce s kutnohorskou farností, už v roce 2015 například restauroval nástěnné malby v prvním patře arciděkanství.

"Oba malíři jsou opravdoví mistři barokní malby. Je úžasné mít oba obrazy těsně vedle sebe, vidět detaily malby a pozorovat rukopis a práci se světlem a barvou u obou autorů. Poslední obraz Petra Branda nedosahuje té mistrovské úrovně z vrcholu jeho tvorby, zato obraz Stětí svatého Jakuba je opravdu nádherný a mistrovský kus. V průběhu prací nám několikrát prošel obraz rukama centimetr po centimetru. Je úžasné, s jakou lehkostí je obraz namalován a jak jasné barvy malíř použil. U obrazu od Petra Brandla to bylo jiné. Na malbě je vidět její úspornost. Z malby jsme cítili, že autor byl již nemocný a práci chtěl co nejdříve dokončit a dostat svým závazkům. Z obrazu je cítit únava způsobená nevázaným, jak by se dnes řeklo, bohémským stylem, tak typickým pro život Petra Brandla. Můžeme obdivovat malířův rukopis, jak jen dotykem štětce udělá prst, nebo živou malbu hlavy Boha Otce. Víme, že Brandl upravoval v průběhu malby kompozici obrazu, posouval břevno kříže, který drží Kristus, anebo pozměnil velikost zeměkoule, na které spočívá ruka Boha Otce," popsal restaurátor v rozhovoru s Kateřinou Grenarovou pro farní zpravodaj. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Nejen restaurování samotné, ale také instalování obrazů na hlavní oltář kostela nebylo vůbec jednoduché, už jenom vzhledem k rozměrům děl a nutnosti extrémně opatrné manipulace s nimi. Vše ale nakonec dospělo k cíli a obrazy jsou zpět na svém místě. Veřejnost je může spatřit na vlastní oči již v pátek 3. února v rámci běžné otvírací doby, kostel sv. Jakuba je možné si prohlédnout zdarma s textovým průvodcem.

A jedna perlička na závěr. Jak upozornil restaurátor obrazů Roman Ševčík, říká se, že malíř František X. Palko zakomponoval do obrazu Stětí svatého Jakuba svůj autoportrét. Kde ho hledat? To zjistíte, když si pozorně prohlédnete naši fotogalerii.