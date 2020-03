Bohatý program bude ale v knihovně pokračovat celý měsíc. "Mozkové buňky budeme s Dášou Strbíkovou trénovat 9. března při pravidelných Hrátkách s pamětí. V úterý 17. března se můžeme setkat u přednášky Jana Rychetského Stopařem československých legií v Rusku a na Ukrajině. Připraveno je promítání fotografií z míst, kterými před sto lety prošli naši legionáři. Přednáškou si připomeneme výročí 100 let od jejich návratu zpět do Československa,“ vyjmenovala Martina Bičíková.

O den později přivítá knihovna další Listování, představení je ale již zcela obsazené.

V pondělí 23. března se budou vyhlašovat Nej čtenáři kutnohorské knihovny. A protože je letošní rok věnován významné osobnosti českého školství J. A. Komenskému, rozhodli se letos v knihovně odměnit učitelky nebo učitele se zajímavým "čtenářským příběhem".

Pracovník obecně prospěšné společnosti Prostor plus Roman Kunc přijede v úterý 24. března na besedu nazvanou Závislost. Povídat bude o tom, jak vypadá závislost, co to je a jak si s ní poradit.

Krajské kolo recitační přehlídky v rámci Wolkrova Prostějova „Ten verš si tiše říkám…“ se uskuteční v sobotu 28. března, kdy se na malé scéně Tylova divadla se sejdou tři desítky mladých lidí se společným zájmem – poezií.

„Symbolicky zakončíme březen přednáškou Vojtěcha Balíka J. A. Komenský. Věnovat se budeme filozofii a společensko-reformním návrhům jednoho z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, jehož významné výročí si letos připomínáme,“ uzavřela Martina Bičíková.

Dětské oddělení si připravilo Deskohraní v Klubíku a Čtenářský klubík pro děti od 4 do 6 let. A pro pozvané druháčky chystá přespávačku v knihovně plnou čtení, hraní, soutěží a zábavy: Noc s Andersenem.

A co naplánovaly kutnohorské pobočky? V Malíně si můžete zahrát deskové hry, vytvořit jarní dekorace, číst si babičkou nebo poslouchat cestopisnou besedu Peru očima cestovatelky Aničky Křenkové. Na Kaňku dojce na trénování paměti a deskohraní pro seniory a na pobočce na sídliště to bude listování knížkami o pravěku nebo příprava na Noc s Andersenem.