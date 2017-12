Bruslaři se na ledě pobaví i na Silvestra a Nový rok

Kutnohorsko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Období zimních sportů je v plném proudu a ledové plochy v Čáslavi a Kutné Hoře se tak pravidelně otevírají milovníkům bruslení. Jinak tomu není ani v těchto dnech. Zimní stadiony jsou návštěvníkům přístupné nejen ve všedních dnech, ale i na Silvestra a na Nový rok.

Příchozím nabízí hlavně dopolední a odpolední bruslení pro celé rodiny. Největší nadšenci si ale mohou přijít zabruslit i ve večerních hodinách.

Čáslavský stadion najdou milovníci bruslení ve sportovním areálu Vodranty. Děti do patnácti let za vstup zaplatí 20 korun. Mládež nad patnáct let a dospělí pak zaplatí 40 korun.

Kliknutím zvětšíte.

Kutnohorský zimní stadion je v areálu na Klimešce. Dospělí zde za bruslení zaplatí 35 korun a děti do patnácti let 25 korun. Na večerní bruslení je pak stanoveno jednotné vstupné ve výši 45 korun. Nebruslící doprovod zaplatí za vstup na stadion 20 korun.