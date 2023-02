GASK pro celou rodinu

Galerie Středočeského kraje nabízí program dětem i rodičům. Zatímco dospělí si mohou užít aktuální výstavy, na děti čekají herny nebo dětský koutek.

„Pro ty větší máme k dispozici vizuální herny, ve kterých skládáním, stavěním, prolézáním nebo šplháním překročíte hranici do pestrého světa barev a tvarů. Pro ty menší je určen dětský koutek, který nabízí aktivity rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii,“ popsala vedoucí PR marketingu Petra Bartůšková

Noční dobrodružství ve Zruči

Spolkový dům ve Zruči nad Sázavou chystá na jarní prázdniny akci Přespání s ledovým královstvím. Pro děti je připravený bohatý program jako tvoření jarní výzdoby, bruslení v Kutné Hoře, noční kino a samozřejmě dobrodružné spaní ve Spolkovém domě v noci ze soboty 25.února na neděli 26.února. Děti dostanou oběd, svačinu, večeři a snídani.

Adrenalinový relax pro celou rodinu

Milovníci adrenalinovější zábavy mohou vyrazit do areálu u sportovní haly Klimeška na motokáry. K dispozici jim zde je 335 metrů dlouhý okruh. Jezdí se na asfaltovém povrchu v kryté hale. Malá motokára je pro děti od 6 do 15 let, na velkou motokáru smějí závodníci od 12 let. Bobová dráha je o prázdninách zavřená.

Na brusle i do vody

Děti i dospělí mohou o prázdninách vyrazit také za bruslením. Zimní stadion v Kutné Hoře nabídne veřejné bruslení nad rámec toho standardního víkendového. Bruslit se bude také v pondělí 20. února od 12 do 14 hodin, ve středu 22. února od 12.45 do 14.45 a v pátek 24. února od 12.30 do 14.30.

Podobně reaguje na nadcházející týden volna i vedení kutnohorského plaveckého bazénu. „Prodloužili jsme hodiny plavání a posunuli začátek už na 13. hodin,“ potvrdila vedoucí plaveckého stadionu Jana Hubalová.

Prázdninová otevírací doba

v kutnohorském bazénu

Pondělí 20. 2.

* 6 - 8 hod. / 13 - 18 hod.

Úterý 21. 2.

*6 - 8 hod. / 13 - 20 hod

Středa 22. 2.

*6 - 9 hod. / 13 - 20 hod.

Čtvrtek 23. 2.

*6 - 8 hod. / 13 - 21 hod.

Pátek 24. 2.

*6 - 8 hod. / 13 - 21 hod.

Sobota 25. 2.

*10 - 20 hod.

Neděle 26. 2.

*11 - 20 hod.