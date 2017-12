Bude hala už v dubnu? Přes komplikace je to možné

Kutná Hora /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Stavba kutnohorské sportovní haly je pod neustálým drobnohledem veřejnosti. Práce na ní pokračují i v těchto dnech, vše ale nejde tak hladce.

Objevily se třeba komplikace při montáži dřevěné podlahy. „Bylo velmi obtížné sehnat dodavatele, který by splnil požadované parametry,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Podle Jiřího Janála, vedoucího investičního oddělení Městského úřadu Kutná Hora, se ale nejednalo pouze o jedinou komplikaci, ale bylo jich hned několik. V současné době je jasné, že stavební práce se budou dokončovat i zimních měsících. „Nejvíce bude nyní záležet na počasí, jak se zvládne dodržovat postup prací,“ upřesnil vedoucí.

Kliknutím zvětšíte.

Přes tyto komplikace panuje na staveništi čilý pracovní ruch. Aktuálně se pracuje na kompletním sociálním zařízení a v hlavní hale se úspěšně dostavěla tribuna. „V přízemí bude po dostavění celkem osm šatem včetně sprch, toalet a vstupní hala pro diváky,“ podotkl Jiří Janál.

Ve sportovním komplexu nebudou chybět ani dva squashové kurty nebo masérna a v prvním patře bude kompletní ubytování pro celkem 36 sportovců, včetně jídelny a kanceláří pro trenéry.

Rovněž nyní dochází k pokládce dlažeb, pracovníci pilně pracují také na omítkářských pracích a obkladech. Dokončuje se ale i vzduchotechnika. Nejvýraznější jsou pak ale demoliční práce. Postupně totiž mizí staré budovy a zdi, které areál bývalého ČSAD lemovaly jak z pohledu z ulice Čáslavská, tak z pohledu od ulice Pobřežní.

Práce se nezastaví ani po Novém roce. „Hned na začátku roku 2018 začneme s pokládkou sportovní podlahy v hale a následovat budou obklady stěn,“ nastínil Janál nejbližší plány.

Termín dokončení stavby se zatím předpokládá k poslednímu dubnu příštího roku. Právě při vyslovení tohoto odhadu sportovci zbystří. „To znamená, že už bychom mohli za půl roku ve sportovní hale cvičit?“ ptají se jednohlasně. Podle Jiřího Janála vše nasvědčuje tomu, že po dubnu 2018 bude opravdu hala již k dispozici. „Není ale zcela jasné, jak dopadne kolaudace. To se těžko u takovéto velké stavby předjímá. Hala ale hotová bude,“ upozornil Janál.

Stavby sportovní haly je veřejností ostře sledovaným projektem. Třeba Petr Novák se o ni zajímá od začátku. „Myslím si, že je dobře, že se začala stavět,“ uvedl. V hale prý vidí přínos nejen pro sportovce, kteří budou hrát ve sportovní hale na úrovni, ale i pro město, protože do nového sportoviště určitě zavítají i sportovci z jiných měst. „Kdyby se tu jednou pořádala i sportovní utkání na vysoké úrovni, určitě by se chodili dívat do sportovní haly i nesportovci,“ dodal Novák. Ten rovněž doufá, že je vše skutečně tak, jak popisuje radnice. „Byl bych nerad, kdyby bylo vše udělané horkou jehlou. Jen si stačí vzpomenout na situaci v České Třebové, kde spadla střecha haly, zatímco tam lidé sportovali a jen tak tak utekli,“ poznamenal.

Stavbu haly oceňuje i Václav Koutecký, který se věnuje florbalu. „Určitě jsem rád, že se staví. V Kutné Hoře chyběla,“ řekl.

Podobného názoru jei Alena Marvanová. „Na sportovní halu se těším. V Kutné Hoře je spousta sportovců, kteří o ní mluví. Jen doufám, že vše dopadne jak má, a nebudeme se na ni v příštích letech dívat jenom zvenčí,“ podotkla Kutnohořanka. Sportovci si podle ní halu zaslouží, jen má pochyby o zvolené lokalitě. „Nejsem si jistá, zda radnice zvolila dobře. Pokud by tam chtěly sportovat školy, mají to daleko,“ podotkla Marvanová.