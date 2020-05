Zájem měli mimo jiné i o pozemky v Sedlci, kde se každoročně koná pouť. Ty jsou však ve vlastnictví Karla Schwarzenbergra.

„Zástupce společnosti Lidl nás před časem oslovil s dotazem na prodej pozemků, které si předem vytipovali. Ani jeden z nich však není v majetku města, nepočítáme-li průmyslovou zónu na Karlově, o kterou však logicky neměli zájem. Na další setkání už přijeli s konkrétním plánem stavět na části pozemku u Lidky, na kterém však již jsou navrženy bytové domy soukromého investora, který jim však přislíbil prodat část pozemku, a tím se vzdát zhruba poloviny plánovaných bytů. Tato zpráva nás nemile překvapila, protože jsme tento projekt bytové výstavby plně podporovali,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) s tím, že s městem zástupci Lidlu jednali už jen o umožnění výjezdu od budoucího střediska přes část pozemku, který je ve vlastnictví města.

Soukromý investor, společnost CZ Stavební holding na dotaz, jestli Lidlu přislíbil prodat část pozemku, odpověděl neurčitě s tím, že výstavba bytových domů v plánu je. „Na pozemcích, které v Kutné Hoře vlastníme, se budou stavět bytové domy, a to v rozsahu dle projektu, na který je vydáno pravomocné územní rozhodnutí,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti CZ Stavební holding Jiří Michl.

Vedení města mezitím poslalo oficiální stanovisko společnosti Lidl. „Po poradě s městským architektem Petrem Janošem a Martinem Kremlou z odboru investic jsme společnosti Lidl zaslali stanovisko, že jim nemůžeme bránit postavit obchod na pozemku, který by odkoupili, tudíž by byl v jejich vlastnictví, ale pokud mají zájem i o část našeho pozemku pro výstavbu parkoviště, upřednostnili bychom postup, který by bytovou výstavbu nekompromitoval, ba naopak, aby došlo k vzájemné synergii obou záměrů,“ dodala Doušová.

Jako příklad uvedla město Písek či německý Frankfurt, kde jsou byty vystaveny přímo nad prodejnou Lidlu. Na tento návrh však vedení kutnohorské radnice prozatím neobdrželo od Lidlu žádnou odpověď. Žádnou odpověď na dotaz ohledně výstavby obchodního domu v Kutné Hoře dosud neobdržela ani redakce Deníku.