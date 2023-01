Odboru investic se ale podařilo získat státní dotaci, která pokryje většinu nákladů, a sice 89 milionů korun. „Pro nás je to jasný impuls k přípravě na samotnou realizaci,“ uvedla vedoucí odboru Petra Tůmová. Město se pokusí získat ještě další dílčí dotace, například právě na zelenou střechu.

Školka bude mít tři třídy a některé prostory bude moci využít i veřejnost, například tělocvičnu nebo dětské hřiště na zahradě. Ti, co ji navrhovali, se inspirovali chameleonem a právě vlastnosti chameleona se promítnou do celé budovy. Zasazená totiž bude do terénních vln a její fasáda ponese barvy duhy.

„Myslím, že školku v podobném designu budeme v Česku těžko hledat. Energeticky úsporná stavba, zelená střecha pokrytá travinami, prosklené stěny poskytující krásný výhled ven všem třídám,“ popsala Tůmová.

Jedním z iniciátorů akce je bývalý místostarosta a současný zastupitel Martin Horský, podle kterého je nutné nastartovat proces přílivu nových obyvatel, hlavně mladých rodin s dětmi. S tím je spojená i potřeba výstavby nových bytů. Poslední zásadní bytovou výstavbu umožňuje právě areál Prokopa Holého.

„Dalším důležitým faktem je stav budov stávajících školek a zejména stavebního materiálu, který byl v minulém století pro jejich výstavbu použit. Novou školkou v areálu Prokopa Holého to celé pouze začíná a do dalších let je třeba s obnovou budov pro děti pokračovat,“ doplnil Martin Horský.

Nová školka je také první stavbou, kterou město soutěžilo systémem „projektuj a stav“, což znamená, že projekt i samotná výstavba bude v režii jedné firmy.