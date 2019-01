Kutná Hora - Otupit hroty napětí v debatách kolem budoucnosti kutnohorské nemocnice by měla pomoci pracovní skupina, jejíž složení v pondělí schválili středočeští radní. Jde o reakci na plány vedení krajské nemocnice v Kolíně, pod niž kutnohorská nemocnice spadá, řešit nedostatek lékařů zrušením akutních lůžek na kutnohorské chirurgii - s tím, že operace by prováděli chirurgové v Kolíně.

Nemocnice Kutná Hora. | Foto: DENÍK/Irena Brandejská

V Kutné Hoře by zůstaly jen operace plánované a následné péče. Proti tomu se postavili představitelé radnice. Jejich argument? Město před časem darovalo nemocnou kraji s tím, že rozsah péče zůstane zachován. Právě to totiž bylo důvodem, proč k převodu někdejší městské nemocnice do vlastnictví kraje došlo.

Hledat odpovědi na otázky kolem další podoby nemocniční péče v Kutné Hoře má nyní osmičlenný tým, v němž kraj i město mají po dvou zástupcích, kolínskou nemocnici reprezentuje její ředitel Petr Chudomel, dalšími členy pak jsou zástupci zdravotních pojišťoven a nechybí ani reprezentant odborářů.

Debatovat by členové pracovní skupiny měli začít v příštím týdnu – s tím, že z jejich jednání vzejdou jak návrhy na úpravy struktury zdravotní péče poskytované v Kutné Hoře, tak návrh na změnu smluvních vztahů s městem. Tak alespoň závěry shrnula po jednání krajské rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Závěry pracovní skupiny mají být předloženy ke schválení jak středočeským radním, tak zastupitelům města i kraje.

Kdo má jednat o budoucnosti kutnohorské nemocnice

* Členové pracovní skupiny jmenovaná radou kraje:

- Robert Bezděk (ANO), radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti / za kraj

- Josef Řihák (ČSSD), středočeský radní pro oblast majetku a ICT / za kraj

- Josef Viktora (ANO), starosta Kutné Hory / za město

- Petr Geřábek, lékař chirurgie kutnohorské nemocnice / za město

- Petr Chudomel, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín / za nemocnici

- Jiří Havlovic, předseda odborové organizace Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje / za odboráře

* Další členové pracovní skupiny:

- Zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

- Zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje