Podle starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta (ODS) jde o jedinečný příklad záchrany chátrajícího a nevyužitého domu v historickém jádru města. Do něj se po náročné rekonstrukci, která trvala čtyři roky, přestěhovala městská knihovna letos v květnu.

„Nechali jsme zde kus práce. Pokud by budova získala ocenění Památka roku 2022, bylo by to ocenění celého našeho úsilí,“ uvedla ředitelka knihovny Gabriela Jarkulišová.

Soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy kulturní památky vyhlašuje každoročně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Poprvé to bylo před deseti lety. Vítěz získává pamětní desku s titulem Památka roku 2022 a také finanční odměnu. V případě kutnohorské knihovny by se jednalo o sto tisíc korun.

OBRAZEM: Stříhání pásky. Knihovna Kutná Hora se dočkala slavnostního otevření

Aby se určitý objekt mohl ucházet o cenu, musí mít významnou památkovou, architektonickou i urbanistickou hodnotu, a je jedno, jestli se jedná o zámek, divadlo, park či jiný veřejný prostor. Jeho obnova musí být ukončena v tomtéž roce.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 13. ledna. V lednu a v únoru pak proběhne hodnocení v krajích a následně celostátní hodnocení za účasti zástupců Národního památkového ústavu a Asociace krajů ČR. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 21. března 2023 v Praze.

FOTO: Kutnohorská knihovna v Husově ulici měla svůj poslední výpůjční den

Zástupce města v souvislosti s knihovnou ale čeká ještě jeden velký úkol - získání další dotace na úpravy okolí knihovny. Projekt počítá s náklady ve výši 6 milionů korun. „Úpravy okolí budovy by znamenaly kompletní dokončení investice a vytvoření příjemného prostředí pro návštěvníky a občany města,“ dodal Seifert.

Bývalou školu postavil v roce 1893 kutnohorský stavitel Čeněk Dajbych podle návrhu architekta Jaromíra Kudrny.