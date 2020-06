„Budeme doplňovat údaje získané ze statických sond. Celkově máme smlouvu na šedesát pracovních dní, po třiceti dnech by ale první etapa prací mohla být ukončena. Tehdy bychom mohli vědět více,“ uvedl Filip Velímský z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, který má výzkum na starosti.

Archeologové v interiérech bývalé základní školy začali pracovat v pondělí 1. června. Výzkum byl iniciován zjištěním, že se zde nacházejí pozůstatky z vrcholného a pozdního středověku v místě budoucích suterénů budovy. „Od počátku zde byl předpoklad, že zde k určitým archeologickým nálezům dojde. Objekt je památkově chráněný, Kutná Hora městem UNESCO,“ doplnil Filip Velímský.

Podle něj archeologové s jistotou vědí, že se v místě bývalé základní školy nacházely dva středověké domy, zasahovat sem ale mohlo i pohřebiště od nedalekého kostela Matky Boží. „S určitostí víme, že pouhých patnáct metrů od objektu se nacházelo pohřebiště,“ uvedl archeolog.

Ten se svým týmem nyní pracuje v interiéru budovy, jak moc do hloubky se archeologové ponoří, ukáží následující dny. „Jsme vázáni projektem a hloubkou, do které stavba půjde. Můžeme ale narazit na zasypané sklepy, zdi nebo jímky. Pak by se uskutečnilo další jednání s investorem. Bylo určitě i v jeho zájmu, aby věděl, co se v budově a pod ní nachází,“ uzavřel Velímský s tím, že v blízkosti se mohou nacházet i pozůstatky po těžbě z rudního pásma. Výzkum exteriérů v tuto chvíli prozatím naplánovaný není.

Výzkum zaplatí radnice

Archeologický výzkum, který vyjde na 1,9 milionu korun, bude financován z městského rozpočtu. „Bohužel ve chvíli, kdy se odkryla podlaha, tak se zjistilo, že jsou tam významné nálezy. Máme proto povinnost archeologický výzkum zajistit, zakázku vysoutěžil pražský archeologický ústav,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

„Bylo by skvělé, pokud by se podařilo archeologický výzkum započítat do uznatelných nákladů, určitá šance tady je,“ doplnila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Dokončení nového vzdělávacího centra Na Náměti, kam se přestěhuje i současná městská knihovna, je naplánováno na podzim příštího roku. Už teď je ale jasné, že současný archeologický výzkum otevření nového prostoru protáhne.