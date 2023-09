Lukáš Rudolfský a první burčák roku 2023 z Vinných sklepů Kutná Hora:

Zdroj: Jana Adamová

Vinaři z Vinných sklepů Kutná Hora začali sklízet hrozny před necelými dvěma týdny a to především jejich rané odrůdy jako je Solaris nebo Jakubské. Cukernatost těchto hroznů je podle majitele kutnohorského vinařství Lukáše Rudolfského poměrně vysoká a sice 22 stupňů normalizovaného moštoměru, což je v kategorii pozdního sběru. „Letošní rok je z pohledu těch raných odrůd velice dobrý a můžeme říct, že oproti průměru je to o nějaký ten týden napřed,“ vysvětluje s tím, že těchto dnech sklízejí vinaři na vinici pod zámkem Kačina ve Svatém Mikuláši.

Sklizeň hroznů na vinicích společnosti Vinné sklepy Kutná Hora.Zdroj: se souhlasem Vinných sklepů Kutná Hora

Vinařství v současnosti nabízí bílý burčák z odrůdy Solaris, což je vyšlechtěná rezistentní odrůda původem z Německa. Protože obsahuje poměrně hodně cukru a méně kyselin je prý pro burčák ideální. Za jeden litr si ve vinotéce v klášteře sv. Voršily účtují 115 korun. „Ceny jsou stejné jako loni. Nebudeme s nimi nijak hýbat, protože si myslíme, že jsou tak akorát a lidé už mají zdražování hodně,“ podotýká Lukáš Rudolfský. Podle toho jaká odrůda se dále bude sklízet bude následně k dispozici burčák růžový nebo červený.

Jak se pozná kvalitní burčák:

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

A jak se vlastně pozná kvalitní burčák? Měl by mít perlivou chuť a určitě by neměl být hořký. Hořkost totiž podle Lukáše Rudolského značí, že burčák je takzvaně několikrát „projetý“. Vyvážený by měl být i poměr cukru a kyselin a je lepší, když je jeho barva světlejší. Hnědé tóny by mohly být důsledkem zoxidovanosti moštu nebo přítomnost látek, které do něj nepatří. Co se týče struktury, měl by připomínat spíše mléko než řídkou vodičku. „Zákazníci by měli kupovat burčák na osvědčených místech buď přímo ve vinařství nebo na místech, kde mají burčák přímo od vinaře,“ doporučuje Lukáš Rudolský.

Zdroj: archiv Vinné sklepy Kutná HoraBurčák je de facto rozkvašený mošt. Měl by být podáván ve fázi, kdy je v něm ideální poměr cukru a alkoholu a nápoj není hořký. Aby mohl být burčák nazván burčákem, musí na něj být použity hrozny z Čech a Moravy. Je zdrojem vitaminů a látek, které vám pročistí organismus, povzbudí mikroflóru ve střevech a při konzumaci rozumného množství po něm zůstanete i vcelku střízliví.