Bus park v Sedlci nabídne také padesát parkovacích míst pro osobní automobily.Zdroj: se souhlasem MěÚ Kutná Hora

S tím, že Bus park by sloužil zejména návštěvníkům Kutné Hory a odlehčil tak přetíženým ulicím jako Vítězná, Zámecká a Starosedlecká. „Tady dnes stojí autobusy a řady aut. Mělo by to pomoci do budoucna uklidnit situaci v těchto ulicích a víc je kultivovat tak, aby sloužily primárně místním obyvatelům a nikoli turistům,“ uvedl starosta. Město nyní musí dopracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

Bazén v Kutné Hoře by se měl změnit v moderní plavecký areál pro sport a wellnes

„Podařilo se nám vytvořit investiční plán, díky kterému máme přehled o hotových projektech i plánovaných dotačních výzvách. Nevytváříme uměle projekty na dotační výzvy, ale naopak pracujeme s těmi, které už máme a jsme proto schopni na vypsané dotace reagovat a dokumentaci včas přizpůsobit jejich požadavkům,“ dodal Seifert.