Novým majitelům bude k dispozici celkem 34 bytů, více jak polovina z nich už je přitom prodaná. „Přes všechna opatření spojená s covidem-19 se podařilo navázat na sebe práce navázat tak, že je hrubá stavba hotová dříve. V říjnu se tak bude moci začít dělat fasáda,“ uvedl k projektu za 109 milionů korun místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny) a připomněl, že zároveň se začnou v areálu budovat i komunikace. Přes zimu by se pak mělo pracovat uvnitř.

„Všechny byty, které v areálu stavíme, jsou nadstandardní, ve všech je rozvedena vzduchotechnika a rekuperace vzduchu, mají předokenní elektrické žaluzie,“ doplnil místostarosta s tím, že město pro zájemce připravuje den otevřených dveří.

Termín pro celkové dokončení stavby dodavatelem je stanoven na konec prvního čtvrtletí roku 2021, do nových bytů by se pak lidé měli stěhovat v polovině příštího roku.

Do budoucna by se ovšem město mohlo vydat jiným směrem. „Když jsme přišli v roce 2018 na radnici, kostky byly vrženy. Úkolu jsme se tedy zhostili, je ale otázkou, zda touto cestou pokračovat dál,“ poznamenal Martin Horský, podle kterého by bylo ideální, kdyby město uzavřelo na výstavbu dalších bytů smlouvu se soukromým developerem, stanovící striktní podmínky, například ohledně rozlohy nebo cen bytů.

Aktuálně je podle místostarosty poptávka zejména po menších bytech. „Zároveň je třeba zohlednit region, ve kterém žijeme, a ceny bytů přizpůsobit tak, aby byly přístupné většině,“ zdůraznil Horský.

Město Čáslav pokračuje rovněž v přípravách nové rodinné výstavby v městské části Koželuhy. Tam by mělo vzniknout bydlení až pro 22 rodin, a to v různých typech staveb. Jde o solitérní rodinné domy, dvojdomky i klasické řadové domy.

Město v souvislosti s výstavbou pořádá i veřejné projednání, které se koná zítra od 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla. „Jde o pracovní setkání, na kterém představíme občanům náš záměr a jejich podněty zapracujeme do finální verze projektu,“ dodal Horský.