Bytů je dostatek, realitní trh ale stagnuje

Kutnohorsko – Koupě běžného bytu o velikosti 3+1 si oproti loňsku žádá větší investici. Alespoň podle statistik, které poskytl největší inzertní portál v ČR Annonce.

Zatímco loni byl byt o průměrné velikosti 76 metrů čtverečních nabízen v České republice v průměru za 2 061 351 korun, nyní už se jeho cena pohybuje okolo 2 352 288 korun. Pokud si tedy Češi chtějí pořídit vlastní bydlení, musejí sáhnout hlouběji do kapsy a to poměrně výrazně.

Ve Středočeském kraji se situace přibližuje republikovému průměru, podle kterého si člověk s průměrným českým platem, za teoretického předpokladu, že veškeré příjmy investuje do koupě bytu, vydělává na byt za 8 let a 7 měsíců. To je o šest měsíců déle než před rokem.

Ve Středočeském kraji si na něj vydělá za 9 let, což je o sedm měsíců více než loni. Ceny bytů totiž letěly nahoru výrazně rychleji, než průměrný plat, který meziročně rovněž vzrostl. Průměrná čistá mzda se ve Středočeském kraji v prvním kvartále letošního roku pohybovala těsně pod hranicí třiadvaceti tisíc korun, což je zhruba o tisícovku více, než loni.

Strmý nárůst cen bytů zaznamenali realitní makléři také na Kutnohorsku. Doslova raketově prý ceny vzrostly zejména na konci uplynulého roku. „Největší nárůst cen bytů v našem regionu byl na konci minulého roku. Od začátku roku se ceny drží více méně na stejné úrovni. Pokud bychom měli vzrůst cen vyjádřit čísly, byl meziročně zhruba desetiprocentní,“ uvedla majitelka realitní kanceláře RealitySisi Silvie Bartusková.

Podle ní byl zájem o byty paradoxně největší právě v době, kdy nejvíce rostly jejich ceny. „Lidé nevěděli, jestli neporostou ještě výše,“ vysvětlila Bartusková.

V současné době podle ní realitní trh v regionu více méně stojí a byty se neprodávají, přestože k dispozici jsou. Na pořízení sídlištního bytu o velikosti 3+1 si lidé na Kutnohorsku musejí připravit něco málo pře dva miliony korun. Cenu kromě rozlohy určuje také poloha a stav bytu, to znamená je-li kupříkladu po rekonstrukci jádro bytu, vyměněná okna či zateplený dům.

Cenu bytu podraží hypotéka

Pořídit si vlastní bydlení znamená pro mnoho lidí zároveň vyřídit si také hypotéku. Ani tady ale situace nebyla až do konce března letošního roku příliš příznivá, protože úrokové sazby hypoték rostly a průměrná úroková sazba se pohybovala kolem 2,46 procent. I růst cen hypoték se ale po prvním kvartále letošního roku zastavil a drží se na stejné úrovni. Právě hypotéka ale může být jedním z faktorů, který byt výrazně prodraží.

„Úroková sazba je jiná, pokud zaplatíte 85 procent z ceny bytu, než když zaplatíte jen bankou stanovené minimum,“ uvedl Silvie Bartusková.

Hypotéky už dnes totiž nelze získat ve stoprocentní výši ceny bytu, zájemce o koupi musí složit určitý objem peněz v hotovosti. Podle realitní makléřky platí jednoduché pravidlo: čím víc vlastních peněz klient při koupi bytu složí, tím nižší dostane úrokovou sazbu a tím pádem se sníží i konečná cena bytu. Někdy prý až doslova dramaticky.

Středočeský kraj:

Jak dlouho se vydělává na byt v roce 2018: 9 let

V roce 2017 se vydělávalo: 8 let a tři měsíce

Rozdíl mezi roky 2017 a 2018: + 7 měsíců