Novostavba, po rekonstrukci, částečně opravený. To jsou nejčastější nabídky bytů v Kutné Hoře, sem tam se objeví i byty v původním stavu. Na trhu jsou všechny varianty velikostí, od třicetimetrového bytečku s pokojem a kuchyňským koutem na Šipší až po třípokojový byt s kuchyní v Sedlci rozprostírající se téměř na sto metrech čtverečních, navíc s výhledem na katedrálu. Ceny začínají pár set tisíc nad dvěma miliony a stoupají až přes čtyři miliony. Od boomu, kdy prudce stouply, jdou i v Kutné Hoře ceny bytů zase pozvolna dolů.

Ceny klesají, bytů je spousta

„V posledních zhruba sedmi měsících podle mých zkušeností až o 28 procent,“ komentoval pokles cen Lukáš Průcha z týmu Vaši makléři, který působí i v Kutné Hoře. „Nabídka je skutečně velká, v posledních letech se výrazně rozšířila. Zatímco za covidu se ve městě nabízelo k prodeji šestnáct bytů, dneska jich je přes dvě stě. Podstatně k tomu přispěly developerské projekty s novými byty,“ potvrdil Průcha. Jenže podle něho došla kupní síla. „Když lidé berou třeba pětadvacet tisíc a při hypotéce je splátka za každý milion zhruba sedm tisíc, jsou to při průměrné ceně bytu tři a půl milionu snadné počty. Navíc na hypotéku každý nedosáhne,“ poznamenal.

Důležitá je cena i lokalita

Pří výběru jsou pro kupce podstatné cena nebo místo, kde se byt nachází. „U zájemců o byty je cena většinou na prvním místě, svou roli často hraje ale zároveň i lokalita, někdo hledá například byt na konkrétním sídlišti, protože tam jeho děti chodí do školy, jiný chce bydlet výhradně na Žižkově,“ vysvětlila Mejstříková. Žižkov zmínil i Průcha - v souvislosti s nejoblíbenější lokalitou v Kutné Hoře. „Je to jednoznačně Žižkov.

Chaty a chalupy koupené za covidu už mnozí majitelé prodávají. A prodělávají

Jde o prestižní lokalitu, kde žijí sociálně silnější skupiny. Jsou tam ale samozřejmě i jiné ceny než v částech města s panelovými domy, například v Malíně, Hloušce nebo Šipší,“ vysvětlil Průcha. Stále přetrvává i zájem o byty před rekonstrukcí, které ale na trhu bývají méně. „Zákazníci o ně stojí, protože je to cenově dostupné bydlení, které mnozí dokážou rekonstruovat za výhodných podmínek, sami, s kamarády a známými řemeslníky,“ připomněl Průcha. Podle zkušeností Martiny Mejstříkové byl ovšem zájem o byty v původním stavu dříve vyšší. „Stále je to výhodné pro toho, kdo si dokáže skoro všechno udělat sám, ale sehnat dobré řemeslníky, kteří budou mít na váš byt čas v době, kdy to potřebujete, není snadné. Navíc šly nahoru i ceny stavebních materiálů,“ poznamenala.