Změna územního plánu měla mezi zastupiteli i své zastánce. „My máme povolit to, aby se z průmyslového areálu jednou stala lokalita s bytovou výstavbou. To je důležité. Zastupitelstvo teprve bude zadávat územní studii a v rámci ní bude nějaké memorandu, smlouva. Čili podmínky, jak to má vypadat,“ uvedl Robert Otruba (KDU-ČSL) s tím, že prioritním zájmem zastupitelů by mělo být právě budování bytů v budoucnu. „Město vymírá, už má méně než dvacet tisíc obyvatel a doplatí na to i rozpočet. Rostou nám náklady a nemáme zdroje. Když tady bude bydlet více lidí, bude těch zdrojů víc,“ dodal Otruba.

FOTO: Bývalý dům obuvníka Strakosche v Kutné Hoře se mění v luxusní bydlení

Zástupce Pirátů Štěpán Drtina zase zdůraznil, že zamítnutí změny územního plánu může znamenat další setrvání nevzhledných hal ve městě. „Je to zásadní a strategické rozhodnutí, které ovlivní budoucnost Kutné Hory. Stojíme před otázkou, jestli tady chceme mít byty, nebo velké skladovací haly. Ono se také klidně může stát, že se na nás investor vykašle, obnoví skladovací haly a ve městě se jen zvýší kamionová doprava,“ řekl Štěpán Drtina s tím, že je nyní sám zvědavý, jak budoucnost lokality dopadne.