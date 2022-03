Oba zaujala historie původních obyvatel domu. „Majitelé, kteří nám jej prodávali, nám vyprávěli svůj příběh. I to, že většina jejich předků zahynula v koncentračních táborech,“ popsal mladý investor. Budova Strakoschovy vily byla původně dvoupodlažní, teprve později se dostavilo patro.

Residence Kutná Hora. Za bývalou čokoládovnou Lidka vznikne 146 nových bytů

V plánu je i kompletní rekonstrukce střechy, kde vznikají podkrovní byty s terasami s výhledem do okolí a na historické centrum Kutné Hory. Až bude rekonstrukce a dostavba stávajícího bytového domu hotová, pustí se majitelé do rekonstrukce přilehlé továrny. „Zatím s městem projednáváme studie, jak by to mohlo vypadat. Vyrůst by tam mohlo okolo třiceti bytů,“ doplnil Patrik Jakeš s tím, že byty v bývalé továrně na obuv by měly být hotové do konce roku 2023.

Vznikne tak ucelený areál s parkovacími místy a zahradou. „Naše vize je, že bychom chtěli vytvořit urbanistický blok a přemýšlíme, že bychom pozemek o půl patra vyhloubili a udělali podzemní parkoviště,“ popsal své vize Patrik Jakeš,

Historie areálu Strakoschovy továrny



Na velkou ševcovskou tradici Kutné Hory navázala továrna na obuv H. Strakosche, jež vyrostla počátkem 20. století z řemeslné dílny ševce Jakoba Strakosche. Z fabriky na obuv se stala jedna z nejvýznamnějších společností v historii Kutné Hory.



Největšího rozmachu dosáhla firma v době před 1. světovou válkou. Během holocaustu byla firma židovským majitelům zabavena, zánik výroby však nastal až po únoru 1948. Jednalo se o luxusní, ručně šitou obuv. Většina produkce směřovala na export. Tento podnik se později stal součástí zručského Sázavanu.



Zdroj: www.strakoschova.cz