Čáslav a Drobovice propojí cyklostezka

Čáslav – Čáslavští cyklisté mohou mít radost. V budoucnu totiž vznikne nová cyklostezka z Čáslavi do Drobovic. Potvrdil to starosta města Jaromír Strnad. „V současné době máme zpracovanou studii. Přesně už víme, kudy cyklostezka povede,“ uvedl čáslavský starosta.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Radnice má podle něj za sebou také první jednání s majitelem pozemku, který musí odkoupit. Pokud nebudou žádné komplikace, do konce tohoto roku by mohlo vedení města disponovat i stavebním povolením. Na začátku příštího roku by pak zažádalo o dotaci.

Cyklostezkou vedoucí z Čáslavi do Drobovic vyřeší hned dva problémy. V současné době je totiž komplikované se dostat z centra Čáslavi do Muzea zemědělské techniky, které sídlí v Jeníkovské ulici na samém okraji města. „Víme, že muzeum se bude dále rozrůstat, a proto nám to přijde rozumné,“ poznamenal Strnad. Nelze opomenout, že v muzeu je k vidění sbírka traktorů a historických oradel, které patří k nejvýznamnější a největší podobné sbírce v Evropě.

Díky nové cyklostezce se tak v budoucnu budou moci dostat lidé snadněji a hlavně bezpečněji i pěšky či na kole do muzea. „Jedná se i o děti z mateřských či základních škol,“ uvedl starosta a zavzpomínal, že ne vždy byla cesta do muzea takto komplikovaná. „Když se stavěl obchvat okolo Čáslavi, byl v těchto místech ještě přechod pro chodce, ten ale poté zanikl,“ připomněl.

Propojení stezky se sídlem muzea jeho ředitel Vladimír Michálek vítá. „Myslím si, že se nám díky tomu mírně zvýší návštěvnost. Určitě budou lidé cyklostezku využívat i k návštěvě našeho muzea,“ řekl.

Aby byl výlet po vzniklé trase ještě atraktivnější, je v plánu i vytvoření relaxační zóny před muzeem. Vzniklo by zde zřejmě posezení pro rodiny s dětmi. To, i celkový lepší přístup do muzea, těší třeba Čáslavanku Kateřinu Veverkovou. „V zemědělském muzeu jsme byli naposledy autem a přišlo mi to škoda. Bylo totiž léto. Ale s dětmi bych si tam pěšky netroufla jít. Po celé cestě nevede chodník a není to tak bezpečné,“ uvedla.

Podporu veřejnosti má celkové rozšiřování cyklostezek po okolí Čáslavi. Třeba Aleš Veselý ty stávající dokonce hojně využívá a vznik nových tras ho těší. „Osobně využívám nejvíce stezku mezi Čáslaví a Dolními Bučicemi, protože tam jezdím za příbuznými,“ podotkl cyklista – nadšenec.

Velké oblibě se ale mezi lidmi těší ale i úsek z Čáslavi do Filipova. Hlavně v jarních a letních měsících tuto část místní využívají nejen jako prostor pro vyjížďku, kterou neruší automobily, ale i pro klidné procházky.

Propojením Čáslavi s Drobovicemi ale plány radnice nekončí. Do budoucna by prý mohla vzniknout i stezka z Čáslavi do Kutné Hory. „Je to ale běh na dlouhou trať a vždy je složitá domluva zejména s majiteli pozemků, kterých je mnohdy více,“ poznamenal čáslavský starosta. Přes komplikovanost by záměr našel odezvu i v Kutné Hoře. „Určitě bychom to podpořili,“ potvrdil starosta Josef Viktora.