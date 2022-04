Zpět do vlasti se ostatky iniciátora atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha symbolicky vrátily nedlouho před 80. výročím této akce.

Letadlo s ostatky z vojenského letiště ve Washingtonu odstartovalo hodinu po půlnoci středoevropského letního času. Na jeho palubě byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a členové delegace včetně ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna nebo ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka. Právě on urnu do vojenského speciálu ve Washingtonu naložil poté, co mu ji předali příslušníci americké čestné jednotky.

Armádní stroj do Česka přepravil i příbuzné generála Moravce včetně jeho vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Garda. Další příbuzní, potomci generálova bratra Václava, žijí v Česku.

Urnu z letadla po příletu vynesl voják čestné stráže a naložil ji do pohřebního vozu, který ji převeze k budově velitelství základny. Před ní se následně uskuteční asi třičtvrtěhodinový ceremoniál. Zazní na něm americká i česká hymna a smuteční řeč Moravcové Gardové, Černochové nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Na hřbitově v Čáslavi bude ještě dopoledne urna uložena do kolumbária.

Pietě budou přihlížet vysocí představitelé státu, ministerstva obrany, armády, Vojenského zpravodajství nebo města. Přítomni budou i příslušníci 601. skupiny speciálních sil, která nese Moravcovo jméno.