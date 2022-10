„Během cvičení nalétali naši piloti asi deset letových hodin,“ konstatovala Havrdová. Lidé žijící v okolí letiště však tentokrát jejich odlet zaznamenat nemohli. Modernizace spojená s odstávkou řídicí věže, naplánovaná od sklonku září do 17. října, přinesla v Čáslavi výluku leteckého provozu. Čáslavští piloti tak startovali z dočasného působiště – ze záložního letiště v Pardubicích, kam armáda přesunula pět gripenů i s částí personálu. Stroje, které zůstaly na základně v Čáslavi, jak gripeny, tak L-159, prošly pravidelnou technickou údržbou spojenou i s přechodem letecké techniky na zimní provoz. V pondělí 17. října se pětice gripenů skutečně na chotusické letiště u Čáslavi vrátila.

Čáslavští piloti gripenů a jejich stroje se vrátili z prodloužené mise v Pobaltí

Dva stroje JAS-39 Gripen české armády, jejichž piloti se zapojili do cvičení v Německu, se tam staly součástí uskupení o čtyřech desítkách rozmanitých strojů, které také plní rozmanité úkoly. Cílem bylo mimo jiné poradit si s útočnými letouny A-4 Skyhawk představujícími protivníka. Havrdová připomněla, že Německo vyslalo do akce stíhačky Eurofighter Typhoon, stíhací bombardéry Tornado, dále nasadilo tankery A310-304 MRTT určené pro doplňování paliva ve vzduchu a využilo i taktický dopravní letoun Airbus A400M.

Gripeny však rozhodně nebyly jen do počtu. Pokud se trénuje třeba útok na pozemní cíl, v rámci kombinované operace hrají klíčovou roli hned na začátku této mise; úkolem je vybojovat vzdušnou nadvládu. Postupně následují letadla mající eliminovat protivzdušnou obranu protivníka – a v další vlně stroje určené k samotnému útoku spojenému se zničením určeného cíle.

K iniciativě MAG se vzdušné síly české armády připojily v roce 2018, a to určením jednoho roje gripenů (čtyř strojů) a dvaceti osob pro vyčlenění ve prospěch aliančního sytému velení a řízení vzdušných sil JFAC (Joint Force Air Component). Obyčejně se cvičení MAG konají čtyřikrát ročně, přičemž Česká republika se zpravidla účastní jedné z těchto akcí. Do výcviku, často se odehrávajícího v noci, bývá zařazeno větší množství posádek – a to z více států a na rozmanitých strojích i s rozličnými úkoly.