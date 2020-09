Jana Spáčila měla dle pořadí kandidátky původně nahradit Kamila Jelínková, ta se ale zastupitelkou stát nechtěla. Funkce se tak ujala Bohumila Chalupová, která v pondělí 14. září složila slib na jednání zastupitelů.

Jan Spáčil před několika dny ke své rezignaci uvedl. „Důvodů, proč jsem rezignoval, je několik. Do městského zastupitelstva jsem vstoupil proto, že jsem chtěl mít možnost podílet se na dění ve zdravotnictví a zejména v městské nemocnici, jejímž zřizovatelem je město. A tak to v minulém volebním období bylo. Nyní ale byly v nemocnici provedeny změny, které výrazně zhoršily provoz. Nálada v zastupitelstvu není dobrá. Já chci postupně snižováním pracovního úvazku odejít do důchodu. Navíc budu v budoucnu pravděpodobně dojíždět na jiné pracoviště.“