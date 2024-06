Luboš Hájek dnes 14:40

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Odskočit si nakoupit třeba něco na přípravu dobrého oběda o víkendu, to je každou sobotu od 6 do 12 hodin skvělá příležitost pro obyvatele a návštěvníky Čáslavi. Pravidelně jim to ještě v úterý a ve čtvrtek umožňují trhy na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Nejinak se tak stalo v sobotu 15. června.