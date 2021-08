„Jsem členka výboru Česká asociace interim managementu a jsem v této oblasti poměrně známá. Zřizovatel nás oslovil na přímo. Když se řeší krize, není většinou čas na výběrová řízení, nastupujeme okamžitě. Jsem na takové situace při své práci zvyklá. Ale samozřejmě, že jsem se s nemocnicí seznámila, týden jsem tu pobyla a pak na radě města prezentovala řešení. To pro mě bylo výběrové řízení,“ uvedla Šušková.

Ani čáslavský starosta nevnímá v tomto ohledu žádné pochybení. „Hledali jsme někoho, o kom jsme měli možnost získat reference, že působil i ve zdravotnictví. Což New Dimension je. Z hlediska výběrového řízení jsme žádný předpis neporušili, pokud jsme v nějaké časové tísni, máme možnost zadávat bez výběrového řízení,“ sdělil Málek.

Radka Šušková stále věří, že se nemocnici z personální krize vyvést podaří. „Lékaři chtějí dělat svoji práci. Oslovujeme mladé lékaře, kterým jsme schopni zajistit bydlení, místo v mateřinkách a podobně. Nemocnice disponuje opravdu špičkovým vybavením. Věřím, že mnoho lékařů by mohlo přilákat, že dostanou příležitost sestavit nový tým a zároveň provádět zákroky s vybavením, ke kterým by se třeba v jiných nemocnicích jen těžko dostali,“ poznamenala, zároveň ale připustila, že existují i další varianty. „Vždycky existuje plán B i C,“ řekla jednatelka. O jaké kroky by se mělo jednat, pokud se nemocnici nepodaří personálně stabilizovat, ale specifikovat nechtěla.

Stále prý probíhají i jednání s lékaři, kteří podali výpověď. Některým končí výpovědní lhůta 30. září, jiným už na konci srpna. „Jednáme s nimi o tom, zda stáhnou své výpovědi, pokud je nestáhnou, zda-li budou alespoň sloužit služby,“ vysvětlila a doplnila, že na psychiku personálu podle ní dolehla i pandemie covidu, kdy byli zaměstnanci ve zdravotnictví extrémně přetížení.

Časy v čáslavské nemocnici opravdu nejsou snadné. Staniční sestra interního oddělení JIP Jaroslava Klemanová, která zde pracuje 38 let, uvedla že takovou situaci, jako je ta současná, ještě nezažila. „Nemocnice je moje srdcovka a pacienti si tohle nezaslouží. Na jednu stranu to chápu, na druhou stranu bych si přála, aby šly veškeré osobní spory stranou a o pacienty bylo postaráno. Jde většinou o starší lidi, kteří tu péči opravdu potřebují. Pacient musí být na prvním místě,“ řekla.